Corinthians vence Estudiantes em jogo com homenagens e Gil decisivo

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

Depois da traumática eliminação da semana passada, o Corinthians reencontrou seu torcedor em Itaquera com vitória. A equipe brasileira bateu o Estudiantes por 1 a 0, chegou ao 7° jogo seguido com triunfo dentro de casa e saiu na frente por uma vaga na semifinal da Sul-Americana. Gil marcou o único gol do duelo.

Com o resultado, o time de Vanderlei Luxemburgo garante a classificação até com empate na partida de volta, que acontece em La Plata, na Argentina.

Corinthians e Estudiantes voltam a jogar na outra terça (22). Em caso de empate no placar agregado, a disputa vai para os pênaltis -o vencedor encara Fortaleza ou América-MG na próxima fase.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo premiou quem foi mais eficiente na bola parada. Enquanto o Corinthians abriu o placar com Gil após cobrança de escanteio, o Estudiantes ficou na trave em falta batida por Sosa. Os mandantes ainda reclamaram de um pênalti por mão na bola, mas o árbitro Jesús Valenzuela mandou o jogo seguir.

Na etapa final, os argentinos controlaram o ritmo e atacaram os brasileiros, que se seguraram até o apito final com boas atuações individuais na defesa e apostando na velocidade em lances ofensivos.

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Mendez, Gil, Murillo e Fábio Santos; Moscardo (Ruan Oliveira), Maycon, Renato Augusto e Rojas (Giuliano); Biro (Mosquito) e Yuri Alberto (Romero). T.: Vanderlei Luxemburgo

ESTUDIANTES

Andújar; Leo Godoy, Santiago Núñez, Lollo e Mancuso; Jorge Rodríguez, Ascacíbar, Zuqui (Altamirano), Sosa (Zapiola) e Rollheiser; Boselli (Mauro Méndez). T.: Eduardo Domínguez

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Ángelo Hermosilla (CHI)

Cartões amarelos: Bruno Méndez, Fábio Santos (COR); Rodríguez, Rollheiser, Godoy (EST)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Gil (COR), aos 16 min do 1° tempo