Corinthians vence com frangaço de goleiro do Athletico e vê Z4 mais longe

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Corinthians contou com uma “forcinha” de Bento, venceu o Athletico-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira (1º) na Neo Química Arena e, além de manter uma invencibilidade que chegou a seis jogos, ficou ainda mais longe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa o time de Mano Menezes com 40 pontos e, provisoriamente, na 11ª posição da tabela.

A equipe de Wesley Carvalho, por outro lado, estacionou nos 49 pontos e perdeu a chance de entrar no G6.

Corinthians e Athletico-PR voltam a jogar pelo Brasileirão no fim de semana. Os paulistas encaram o Bragantino no domingo (5), enquanto os paranaenses, um dia antes, visitam o Palmeiras.

O JOGO

O 1° tempo teve os defensores superando os atacantes em quase toda sua duração, e os goleiros foram pouco ameaçados. O Athletico assustou uma vez com Erick, enquanto os mandantes ficaram no quase em chute de Romero — que parou justamente no meio-campista adversário.

Na etapa final, um frangaço do goleiro Bento gerou o gol de Yuri Alberto e abriu de vez a partida, que acabou com apenas um gol devido à falta de capricho na hora da finalização das equipes.

GOL E DESTAQUES

Busca por espaços. A partida começou com as duas equipes procurando brechas nas defesas para agredir o gol adversário. Os paranaenses apostaram em jogadas pelo meio, enquanto o Corinthians, principalmente com subidas de Matheus Bidu, gerou certo perigo em investidas pelo lado esquerdo. O início do duelo teve uma reclamação por parte dos visitantes, que pediram pênalti por mão do lateral alvinegro.

Athletico ganha terreno. Aos poucos, o time de Wesley Carvalho conseguiu colocar a bola no chão e passou a comandar as principais ações da partida. Erick e Fernandinho, ambos em lances pela esquerda, assustaram Cássio. Os donos da casa tentaram responder em uma bobeada defensiva dos comandados Wesley Carvalho, mas Yuri Alberto chutou para longe.

Renato, Yuri, Romero e… Erick. O Corinthians ficou a poucos centímetros de abrir o placar aos 43 minutos, quando Renato Augusto recebeu pelo meio e encaixou lindo passe em profundidade para Yuri Alberto. O atacante se esticou e dividiu com o goleiro Bento, que viu a bola escapar e sobrar para Romero: sem goleiro, o paraguaio chutou para o gol, mas Erick afastou antes de a bola atravessar a linha e manteve o 0 a 0 até o intervalo.

Cássio aparece (e salva). O 2° tempo começou, assim como a etapa inicial, com as defesas se sobressaindo em relação aos ataques até os oito minutos, quando o Athletico encaixou uma linda jogada coletiva pela esquerda que parou em Vitor Bueno. O meia recebeu passe em diagonal e tentou surpreender Cássio, mas o goleiro corintiano mostrou reflexo e espalmou para escanteio.

Mano mexe. O técnico do Corinthians resolveu deixar sua equipe mais ofensiva ao colocar Rojas e Wesley nos lugares de Moscardo e Romero — o paraguaio, inclusive, foi flagrado bastante irritado no banco de reservas.

Frangaço de Bento gera gol alvinegro. Os mandantes abriram o placar aos 18 minutos em um lance, no mínimo, inusitado: Bidu roubou a bola de Cacá no campo de ataque e cruzou para Yuri Alberto. A bola ainda desviou em Thiago Heleno antes de ser tocada pelo atacante corintiano. A bola se encaminhava para as mãos de Bento, que se perdeu, falhou de maneira incrível e não conseguiu evitar o gol: 1 a 0.

Chance aqui, chance lá. O gol abriu de vez a partida em Itaquera, e os dois times tiveram boas oportunidades desperdiçadas: o Athletico assustou com Canobbio e Alex Santana, enquanto os donos da casa quase aumentaram o placar em contra-ataque que culminou em finalização para fora de Yuri Alberto. O placar, no entanto, não se alterou até o apito final.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1×0 ATHLETICO-PR

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Caetano); Moscardo (Rojas), Maycon, Giuliano e Renato Augusto (Roni); Romero (Wesley) e Yuri Alberto (Felipe Augusto). T.: Mano Menezes

ATHLETICO-PR

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Rômulo), Fernandinho, Erick (Alex Santana) e Canobbio; Vitor Bueno (Willian Bigode), Zapelli (Felipe Chiqueti) e Pablo. T.: Wesley Carvalho

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Yuri Alberto (COR); Vitor Bueno, Cuello (ATH)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Yuri Alberto (COR), aos 18 min do 2° tempo