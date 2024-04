Corinthians tenta evitar que crise política atrapalhe rendimento do time

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Corinthians tenta evitar que a crise política atrapalhe o rendimento do time.

O Corinthians vive momento político difícil. Augusto Melo, Rubão e Romeu Tuma Jr são os protagonistas da polêmica da vez.

O executivo de futebol Fabinho Soldado tem conversado com o presidente Augusto Melo e o diretor Rubão para evitar problemas. A ideia é que a turbulência não chegue ao elenco.

O técnico António Oliveira não quer se aprofundar no contexto político e só se preocupa com o campo. O Timão enfrentará o Red Bull Bragantino neste sábado (19), às 18h, no Nabi Abi Chedid.

Os jogadores mais experientes comentam sobre o tema, mas a maioria não está ciente de detalhes. E é assim que a comissão técnica prefere.

Quem assistiu ao treinamento de ontem relatou um clima “normal”, sem diferenças para os demais dias.

Como foi a confusão

O presidente Augusto Melo e o diretor Rubão cortaram relações. Eles eram bem próximos antes da eleição.

Augusto culpa Rubão por alguns erros administrativos, como os de Matheuzinho, Rojas, Lucas Veríssimo e Márcio Zanardi.

Já pessoas próximas a Rubão relatam que a cordialidade acabou quando o diretor pediu ao presidente detalhes do contrato com a Vai de Bet, a patrocinadora máster.

Rubão quebrou o silêncio em entrevista à imprensa e o presidente do Conselho, Romeu Tuma Jr, se posicionou contra o diretor.

O diretor estatutário e o presidente do Conselho trocaram farpas publicamente. Agora, Augusto Melo está pressionado para tomar decisões e resolver o problema.

Fontes próximas ao presidente admitem a possibilidade real de Rubão ser destituído do cargo nos próximos dias.