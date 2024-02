Corinthians pode acabar rodada na zona de rebaixamento

Dependendo de uma combinação de resultados nas partidas desta quinta-feira (1º), pode terminar a quarta rodada na zona de rebaixamento

BRUNO MADRID

(UOL/FOLHAPRESS)

O Corinthians perdeu três de seus quatro jogos no Campeonato Paulista até agora e, dependendo de uma combinação de resultados nas partidas desta quinta-feira (1º), pode terminar a quarta rodada na zona de rebaixamento do estadual.

SITUAÇÃO AMARGA

Seis times entram em campo para fechar a rodada. Os duelos são: Botafogo e Santo André, Inter de Limeira e São Bernardo e Novorizontino e Ituano todos eles têm apito inicial a partir das 19h (de Brasília).

Ituano, Novorizontino, Santo André e Inter de Limeira aparecem atrás do alvinegro na classificação geral do Paulista. Todos eles, no entanto, podem ultrapassar os comandados de Mano Menezes.

O regulamento diz que as duas piores equipes no cenário geral são rebaixadas para a Série A2, a 2ª divisão estadual. Restam oito rodadas para o torcedor conhecer quem, de fato, cai.

Neste momento, a única equipe que não pode ultrapassar o Corinthians é a Portuguesa. O time de Dado Cavalcanti soma os mesmos 3 pontos do alvinegro, mas é superado pelo saldo de gols.

VEJA A PARTE DE BAIXO DA TABELA

Corinthians: 3 pontos (SG -2), com uma vitória em 4 jogos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Portuguesa: 3 pontos (SG -3), com uma vitória em 4 jogos

Ituano: 3 pontos (SG -4), com uma vitória em 3 jogos

Novorizontino: 3 pontos (SG 0), com nenhuma vitória em 3 jogos

Santo André: 2 pontos (SG -2), com nenhuma vitória em 3 jogos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inter de Limeira: 1 ponto (SG -2), com nenhuma vitória em 3 jogos

CORINTHIANS NA ZONA DE REBAIXAMENTO? HÁ UMA COMBINAÇÃO:

Empate em Novorizontino x Ituano + vitórias da Inter de Limeira e Santo André

OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

19h – Botafogo-SP x Santo André: CazéTV e Paulistão Play

19h – Inter de Limeira x São Bernardo: CazéTV e Paulistão Play

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

19h – Novorizontino x Ituano: CazéTV e Paulistão Play