Conmebol divulga datas e horários da Recopa Sul-Americana de 2026

Os duelos acontecerão nos dias 19 e 26 de fevereiro, ambos às 21h30 (de Brasília). A ida será em Buenos Aires, enquanto o jogo decisivo será no Maracanã.

Redação Jornal de Brasília

18/12/2025 22h20

Foto: Reprodução

A Conmebol divulgou, na noite desta quinta-feira, as datas e horários das partidas da Recopa Sul-Americana de 2026, que será disputada entre Flamengo e Lanús, da Argentina.


DATAS DEFINIDAS


Os duelos acontecerão nos dias 19 e 26 de fevereiro, ambos às 21h30 (de Brasília). A ida será em Buenos Aires, enquanto o jogo decisivo será no Maracanã.


O Flamengo disputará a Recopa por ter vencido a Libertadores contra o Palmeiras, enquanto o Lanús conquistou a Copa Sul-Americana em cima do Atlético-MG.


O atual campeão da Recopa Sul-Americana é o Racing, que venceu o Botafogo no início do ano. O último brasileiro a conquistar a competição foi o Fluminense, em 2024, contra a LDU.

