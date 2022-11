Corinthians enfrenta Ceará com possível vice-campeonato na mira

O jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro importa para manter o time de Itaquera na luta pelas quatro primeiras colocações

São Paulo

O Corinthians recebe neste sábado (5) o Ceará na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro importa para manter o time de Itaquera na luta pelas quatro primeiras colocações. Hoje, é o quinto, e o Ceará luta contra o rebaixamento, no 17º lugar.

Embora as seis primeiras posições garantam vaga na Libertadores, lugares mais altos na tabela da competição nacional significam melhores prêmios em dinheiro. O quinto colocado recebe R$ 36 milhões, enquanto o segundo, R$ 42,7 milhões.

O Internacional, de Porto Alegre, ocupa nesta rodada a vice-liderança, apenas três pontos à frente do Corinthians. O campeonato tem três partidas marcadas para cada time.

O Corinthians tenta recuperar bom momento, após vencer o Flamengo por 2 a 1 na rodada anterior. O clube chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, mas perdeu ritmo com compromissos na Taça Libertadores e na Copa do Brasil, da qual foi vice-campeão.

Para isso, a equipe precisa das boas atuações de Yuri Alberto. Com nove gols em 17 jogos, o atacante se tornou o principal artilheiro da equipe depois do hat trick contra o Atlético-GO, em agosto, nas quartas de final da Copa do Brasil. Antes, viveu jejum de oito jogos.

As dúvidas sobre a permanência do técnico Victor Pereira podem atrapalhar o clube paulista. O presidente do Corinthians, Dulio Monteiro Alves, assumiu ao site GE, a insatisfação de atletas com o impasse. Garantiu, contudo, que quem perder rendimento será sacado do time titular.

O treinador corintiano conta com os retornos de Renato Augusto e Balbuena, recuperados de lesão. Maycon, Adson, Gustavo Silva e Júnior Moraes seguem no departamento médico.

Pereira deve escalar: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.

A três pontos do 16º colocado Cuiabá, o Ceará luta pela permanência na elite do futebol nacional. Além do Corinthians, a equipe do nordeste enfrenta o vice-lanterna Avaí e o Juventude, último colocado da série A.

O jogo final será disputado com portões fechados, porque o Ceará perdeu seis mandos de campo por determinação da Justiça Desportiva, após invasão da torcida no duelo direto contra o Cuiabá.

Juca Antonello, técnico do Ceará, terá o retorno do zagueiro Luiz Otávio, suspenso na última rodada. O defensor deve voltar ao time titular, visto que Messias e Lucas Ribeiros seguem lesionados.

O atacante Cléber, expulso na derrota em casa por 1 a 0 para o Fluminense na segunda-feira (31), desfalca a equipe cearense. Com isso, o centro-avante Jô deve reencontrar o Corinthians neste sábado.

O time titular de Antonello deve ter: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Fernando Sobral e Vina; Diego e Jô.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 20h30 (de Brasília) deste sábado (5)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere

