Corinthians deve contratar laterais de perfis diferentes para 2024

Corinthians entende que está difícil achar laterais no mercado, mas insiste por novidades em breve

Folhapress

Lucas Musetti Perazolli

Santos – São Paulo

O Corinthians deve buscar laterais de diferentes características para 2024.

O QUE ACONTECEU

O Corinthians quer jogadores de “hierarquia diferente” para as laterais direita e esquerda na próxima temporada: um com status de titular e outro mais para compor elenco.

Na lateral direita, o objetivo é encontrar uma “sombra” para Fagner: um jogador bem avaliado e com potencial, mas sem status de titular absoluto.

O Timão aposta que Fagner vá reencontrar a sua forma física para reeditar sua melhor fase. O ala conversou com Rubão, diretor de futebol, e prometeu empenho máximo na pré-temporada.

Na lateral esquerda, a procura é por um jogador mais pronto para brigar por espaço com Hugo, que chega do Goiás como aposta. Fábio Santos (aposentado) e Matheus Bidu (empréstimo ao Vitória) sairão. Iago, do Augsburg (Alemanha), é um dos alvos.

O Corinthians entende que está difícil achar laterais no mercado, mas insiste por novidades em breve. O presidente eleito Augusto Melo tomará posse em 2 de janeiro.