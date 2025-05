Córdoba vence, e Flamengo pode ser eliminado da Libertadores na quinta

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Central Córdoba não decepcionou diante do lanterna Deportivo Táchira, superou os venezuelanos fora de casa e pressionou o Flamengo, que pode ser eliminado já na quinta-feira pelo Grupo C da Libertadores.

Os argentinos venceram por 2 a 1. A equipe abriu o placar e tomou um susto ao ser vazada por Bryan Castillo, mas confirmou a vitória no 2° tempo com Verón.

O resultado deixou o Central Córdoba com 11 pontos e na liderança do Grupo C. O Táchira, por outro lado, continuou zerado e não tem qualquer chance de classificação.

A LDU aparece na vice-liderança com 8, enquanto o Flamengo soma 5 -os dois jogam na quinta, dentro do Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília) pela penúltima rodada da chave.

Uma derrota em casa elimina o rubro-negro antecipadamente. Neste caso, os equatorianos alcançariam os argentinos, e ambos ficariam a seis pontos dos cariocas com apenas três em disputa.

Um empate complica, mas não tira os comandados de Filipe Luís da briga pelas oitavas. O cenário obriga o Fla a vencer o Táchira e torcer o Central Córdoba superar a LDU.

A vitória, por outro lado, encaminha a classificação, já que o último adversário flamenguista é justamente o time venezuelano, que apenas cumpre tabela -enquanto isso, equatorianos e argentinos fazem jogo de vida ou morte.

COMO FICOU O GRUPO C?

1 – Central Córdoba: 11 pontos (5 jogos)

2 – LDU: 8 pontos (4 jogos)

3 – Flamengo: 5 pontos (4 jogos)

4 – Deportivo Táchira: 0 ponto (5 jogos)