Corajoso, Coritiba arranca empate diante do Atlético-MG em Belo Horizonte

O atual campeão nacional chegou a abrir 2 a 0 na etapa inicial, mas os visitantes buscaram a igualdade no tempo final

Um Coritiba valente e corajoso obteve um importante empate, por 2 a 2, com o Atlético-MG, neste sábado à noite, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O atual campeão nacional chegou a abrir 2 a 0 na etapa inicial, mas os visitantes buscaram a igualdade no tempo final.

O Atlético-MG mantém uma invencibilidade de quase um ano em casa e ainda lidera o Brasileirão, com sete pontos ganhos, enquanto o Coritiba é o sétimo colocado, com quatro.

A tática adotada pelo Coritiba desde o início da partida surpreendeu a todos os presentes no Estádio Independência. Com marcação pressão na saída de bola do Atlético, a equipe paranaense foi ao ataque, deixando em vários momentos dos primeiros 45 minutos a opção do contra-ataque para a equipe local.

A iniciativa corajosa rendeu à partida 20 minutos de intensa disputa com as equipes se revezando no ataque e criando boas oportunidades. Mas o talento do atual campeão brasileiro mais uma vez fez a diferença. Após uma roubada de bola no meio de campo, Hulk deixou Savarino na cara do gol para abrir a contagem, aos 22 minutos.

Mais surpreendente ainda foi a postura do Coritiba mesmo em desvantagem no placar. A equipe visitante permaneceu agredindo e deixando espaços, o que tornou o jogo perigoso. Em um contra-ataque, Savarino foi lançado e aproveitou a falha de Guilherme Birô para driblar Muralha e fazer 2 a 0, aos 35 minutos.

A intensidade foi menor no início do segundo tempo. O Coritiba parecia desanimado em buscar pelo menos o empate, enquanto o Atlético, satisfeito com o resultado, já iniciava um período de relaxamento na busca de se poupar para os jogos seguintes nas diversas competições.

Mas aos 16 minutos, Fabrício Daniel entrou no lugar de Alef Manga e precisou de um minuto para criar uma bela jogada pela esquerda. A bola sobrou para Igor Paixão fazer o primeiro gol do Coritiba. A partida ganhou outro ritmo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antonio Mohamed colocou em campo Guilherme Arana, Sasha, Ademir e Allan, mas foi o Coritiba que quase empatou com Fabrício Daniel, aos 24 minutos. Aos 32, não teve jeito. Igor Paixão em nova bela jogada, invadiu pela esquerda e cruzou para Adrian Martínez empatar: 2 a 2.

Daí até o final, o Atlético-MG buscou a vitória, mas esbarrou na boa marcação e posicionamento do Coritiba em seu campo de defesa

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 2 CORITIBA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Godín, Junior Alonso e Rubens (Sávio); Otávio (Allan), Jair e Nacho Fernández (Eduardo Sasha); Vargas (Ademir), Savarino (Guilherme Arana) e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

CORITIBA – Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Birô; Willian Farias, Val (Bernardo) e Régis (Robinho); Clayton (Adrián Martínez), Alef Manga (Fabrício Daniel) e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo

GOLS – Savarino aos 22 e 35 minutos do primeiro tempo. Igor Paixão aos 16, Adrian Martínez aos 22 do segundo.

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS – Hulk, Adrian Martínez, Guilherme Arana.

RENDA E PÚBLICO – não divulgados.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo