Como Copas na África e na Ásia podem mudar o rumo de campeonatos europeus

Os dois torneios terão duração superior a quatro semanas, com as finais marcadas para os dias 10 e 11 de fevereiro, respectivamente.

ARTHUR MACEDO

(UOL/FOLHAPRESS)

Os torneios de seleções normalmente acontecem durante Datas Fifa, período em que clubes do futebol europeu não disputam partidas oficiais. Mas 2024 é um ano com duas exceções que podem alterar o roteiro das principais ligas do planeta.

As duas competições têm conflitos de datas com ligas europeias. Os torneios estavam previstos para acontecer em junho do ano passado, mas houve necessidade de mudanças por conta das condições climáticas dos países-sede (Costa do Marfim na Copa Africana e Qatar na Copa da Ásia).

Candidatos a título na Europa serão afetados pelos desfalques. Os líderes dos campeonatos nacionais na Inglaterra e na Alemanha perderão jogadores importantes, assim como times na briga por competições europeias. Confira abaixo as ausências que podem causar impacto em grandes ligas do planeta.

UM DESFALQUE DO TAMANHO DAS PIRÂMIDES DE GIZÉ

O Campeonato Inglês não terá nas próximas semanas o seu artilheiro e principal garçom: Mohamed Salah, do Liverpool. O atacante egípcio tentará conquistar o primeiro título representando seu país, assim como o japonês Wataru Endo, que vinha sendo titular na equipe de Jürgen Klopp. O técnico alemão já sofre com extensa lista de desfalques: Matip, Robertson, Tsimikas, Alexander-Arnold e Szoboszlai estão lesionados.

Se eu dissesse que desejo-lhes boa sorte, seria uma mentira. Espero que eles sejam eliminados na fase de grupos, mas é improvável. Boa sorte, e espero que eles voltem saudáveis. Acredito que conseguiremos dar um jeito (de substituir Salah e Endo), mas teremos que mostrar isso Jürgen Klopp, técnico do Liverpool

O Manchester City não será afetado pelos torneios de seleções. Terceiro colocado, com cinco pontos e uma rodada a menos que o Liverpool, o time de Pep Guardiola vê sua lista de desfalques diminuir: De Bruyne, Doku e Haaland estão voltando à ação após problemas físicos.

Outros candidatos a título perderão peças. Bertrand Traoré (Aston Villa) disputará a Copa Africana por Burkina Faso, enquanto Elneny e Tomiyasu (Arsenal) representarão as seleções de Egito e Japão, respectivamente. Son Heung-min (Tottenham e Coreia do Sul), Pape Matar Sarr (Tottenham e Senegal), Kudus (West Ham e Gana), Mitoma (Brighton e Japão), Onana (Manchester United e Camarões) e Nicolas Jackson (Chelsea e Senegal) são outros atletas notáveis que desfalcarão seus clubes.

“Você tem que entender esses caras, essa é a origem deles. Quando eles vão representar seu país e vestem essa camisa, não é apenas um jogo de futebol para eles. Tenho certeza que Sonny e Pape adorariam estar aqui conosco, mas isso não diminui o que fazem lá”, afirma Ange Postecoglou, técnico do Tottenham.

Os jogadores convocados deixarão de disputar até quatro rodadas da Premier League. Além disso, as semifinais da Copa da Liga Inglesa e a quarta fase da Copa da Inglaterra também acontecem no período.

ARTILHEIRO VIRA DOR DE CABEÇA ALÉM DA COPA

Grande história da temporada alemã, o Bayer Leverkusen será um dos maiores afetados pelos torneios de seleções. O líder da Bundesliga cedeu quatro jogadores para a Copa Africana de Nações: Tabspoba, Kossounou, Adli e Boniface.

Boniface virou problema a longo prazo para o time de Xabi Alonso. O atacante sofreu lesão muscular durante treino da seleção nigeriana, passou por cirurgia e só deve voltar aos gramados em abril.

Estamos perdendo jogadores, mas já vimos que todos podem jogar. Tomaremos decisões para manter o time competitivo. Não estou chorando, não sou uma vítima Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, em dezembro.

Principal perseguidor do Leverkusen, o Bayern de Munique terá duas ausências no setor defensivo: Kim Min-jae (Coreia do Sul) e Mazraoui (Marrocos). Guirassy (Guiné), vice-artilheiro da Bundesliga, não será opção para o 3º colocado Stuttgart nas próximas rodadas, assim como Ito (Japão), Jeong Woo-yeong (Coreia do Sul) e Silas (Congo RD). Outros desfalques notáveis serão Haidara (RB Leipzig e Mali), Haller (Borussia Dortmund e Costa do Marfim), Marmoush (Eintracht Frankfurt e Egito), Samassékou (Hoffenheim e Mali) e Doan (Freiburg e Japão).

O Alemão terá 5 rodadas durante as copas na Ásia e na África. O Bayern fará seis jogos, compensando a partida atrasada com o Union Berlin.

GIGANTES DE ITÁLIA E ESPANHA ‘ILESOS’

Na Itália, a líder Inter de Milão e a 2ª colocada Juventus escaparam dos desfalques. Nenhum jogador dos elencos atua por seleções da Ásia ou da África. Já outras equipes da Serie A como Milan (Bennacer e Chukwueze), Fiorentina (Kouamé), Atalanta (Lookman), Roma (Ndicka e Aouar) e Napoli (Anguissa e Osimhen) precisarão se adaptar às ausências.

Iñaki Williams (Gana), do Athletic Bilbao, e Takefusa Kubo (Japão), da Real Sociedad, serão as maiores estrelas fora de La Liga. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e o surpreendente Girona não perderão atletas.

O PSG precisará manter sequência positiva no Francês sem Lee Kang-in, sul-coreano que virou titular no fim de 2023. Os principais desafiantes ao domínio parisiense não terão ausências. Apenas o Nice cederá o reserva Youcef Atal à seleção argelina.