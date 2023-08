Copa do mundo de futebol feminino: confira os horários dos serviços de saúde

Nesta quarta-feira, dia de partida entre Brasil e Jamaica, as unidades de saúde terão horário de atendimento diferenciado. Prontos-socorros e emergências funcionam normalmente

Nesta quarta-feira, dia de partida entre Brasil e Jamaica, as unidades de saúde terão horário de atendimento diferenciado. Prontos-socorros e emergências funcionam normalmente

Nesta quarta-feira (2), com ponto facultativo no Distrito Federal devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina, alguns serviços de saúde terão horário de atendimento diferenciado. Confira, abaixo, como ficam os serviços:

Emergências – as emergências dos hospitais regionais, das Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e da Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

Emergência odontológica – a emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24 horas, de forma ininterrupta.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) – atendimento 24 horas, pelo telefone 192.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – funcionam a partir de 11 horas.

Vacinação – a imunização estará disponível a partir de 11 horas. Confira os locais aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) – funcionarão de forma ininterrupta.

Os Caps dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi), funcionam a partir das 11h.

Farmácias de Alto Custo – atendimento ao público a partir das 11h.

Ambulatórios e Policlínicas – abertos à população a partir das 11h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hemocentro – a doação de sangue e cadastro como doador voluntário de medula óssea funcionará das 11h15 às 18h. O ambulatório coagulopatias hereditárias terá funcionamento das 11h às 18h.