Copa do Mundo de 2030 terá jogos em seis países

Algumas novidades, como a quantidade de países participantes, já eram esperadas para a Copa do Mundo de 2030. Hoje, porém, um novo formato foi anunciado, e a competição terá um formato inédito: será disputada em três continentes.

A sede principal é do outro lado do mundo, com a Espanha, Portugal e Marrocos recebendo as partidas. Mas o jogo de abertura foi definido para o Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai, como forma de homenagem ao centenário da primeira Copa do Mundo, disputada no país em 1930. Argentina e Paraguai também receberão jogos da primeira rodada.

Depois desses primeiros jogos na América do Sul, as demais partidas estão marcadas para o outro lado do Oceano Atlântico, entre o continente europeu e o africano. A decisão foi divulgada hoje (4) pelo Conselho da Fifa que, de acordo com o comunicado, “concordou por unanimidade” sobre todos os pontos.

Na mesma reunião, a entidade máxima do futebol decidiu que a Copa do Mundo de 2034 será disputada na Ásia e/ou na Oceania. A hipótese é de que a Arábia Saudita, que chegou a concorrer para sediar o Mundial de 2030, seja uma forte candidata.