Copa Brasília FutFem de Futebol Feminino começa neste sábado

A primeira edição da Copa Brasília FutFem de Futebol Feminino vai dar partida neste sábado (21), em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, que assinou nesta semana o termo de fomento que permitirá a realização do evento. Organizada pela Liga Candanga de Futsal, a iniciativa reunirá 24 equipes que se enfrentarão todos os sábados e domingos, das 9h às 18h, até 19 de dezembro, no campo sintético do Varjão, sendo 16 na categoria adulta e oito na Sub-16.

“É uma competição que servirá de preparatória para o Campeonato Candango de Brasília, no próximo ano, e assim também dar oportunidade para projetos novos e revelar novas atletas. Como a maioria dos eventos é voltada para o futsal, essa é uma oportunidade para os projetos que atuam com o futebol de campo mostrar o seu trabalho e as meninas se destacarem”, avalia o diretor de futebol feminino da Liga Candanga, Carlos Roberto Júlio Ferreira, mais conhecido Camarão.

Ele também destacou a importância de um clube como o Minas Brasília de Futebol Feminino, que representa hoje o Distrito Federal na Série A1 do Campeonato Brasileiro, inscrever duas equipes torneio, sendo uma oportunidade para a organização avaliar o desempenho de outras competidoras. Já para a presidente do Minas, Nayeri Albuquerque, o evento também ajudará a preparar as meninas do Sub-16 para o Brasileiro da modalidade.

“Uma das nossas missões é que a base do futebol feminino seja referência no país e trabalhamos em cima disso. Vamos fomentar nossas categorias para que elas tenham ritmo de jogo e consigam jogar aqui em Brasília competições com times femininos. Antes da pandemia elas disputavam campeonatos masculinos porque não tinham competições de base aqui em Brasília. Por isso achamos muito importante para o crescimento da modalidade”, avalia.

Contra o preconceito

Crescimento esse que impacta na vida de todas que vislumbram um caminho mais igualitário no futebol. Como o caso de Lara Nunes, de 22 anos, que cresceu no ambiente esportivo, já que seu avô, conhecido como Zezinho, atuou como centroavante em clubes cariocas, entre eles, o Botafogo. A intimidade com a bola começou desde cedo e assim também descobriu o preconceito. Na época, como não era comum ver meninas dentro de campo, o jeito era jogar com meninos, quando quase sempre era uma presença incômoda.

“Os meninos não confiavam em mim e foi assim durante muito tempo. Eu era a única menina em um time masculino. As coisas começaram a mudar quando uma professora mulher começou a incentivar outras meninas a praticarem mais atividades físicas de maneira geral. Até então era uma coisa muito só deles. Começamos a montar times femininos e participar de campeonatos. Desde então não paramos mais”, relembra a jovem que destaca a importância de ser espelho para outras meninas mais jovens.

Na Copa Brasília FutFem de Futebol Feminino, ela representa o Vila DVO, que treina no Novo Gama, atuando como lateral, sendo direita ou esquerda, dependendo da necessidade. A história recente com o projeto começou após assistir a final do Sub-17, no ano passado, no Bezerrão e promete ainda novos capítulos. “Somos uma família para tudo, muito além do futebol. E o campeonato vai servir para colocarmos em prática tudo que estamos aprendendo nos treinos. O resultado vai além dos números”, completa.

“Estamos atuando na linha de frente para garantir mais espaços para mulheres no esporte. Esse campeonato é uma prova dessa inclusão”, reforça a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão. O termo de fomento assinado entre a Secretaria de Esporte e Lazer e a Liga Candanga de Futsal, no valor de R$ 169.969,52, para a realização da Copa Brasília Fut Feminino, prevê o subsidio de gastos com contratação de equipe de arbitragem, coordenação, segurança, brigadistas, jogos de uniforme, materiais esportivos, premiação e publicidade.

As informações são da Agência Brasília