Copa América: Flamengo pretende realizar jogo contra Grêmio no Mané Garrincha

Apesar da liberação de público no Maracanã no dia 15 de setembro, o Flamengo pretende que a partida seja realizada no Distrito Federal

O jogo que marcará a volta das quartas de final a Copa do Brasil será entre o Flamengo e Grêmio. A partida pode acontecer no Mané Garrincha, em Brasília. Apesar da liberação de público no Maracanã no dia 15 de setembro, o Flamengo pretende que a partida seja realizada no Distrito Federal. No entanto, segundo o site “ge”, a solicitação oficial ainda não foi feita.

A preferência pelo Mane Garricha sobre o Maracanã existe, principalmente, pois na capital federal, o Flamengo pode usar 30% da capacidade do estádio, cerca de 20 mil espectadores, já no Rio de Janeiro, a capacidade é de 10%.

Eduardo Paes, prefeito do Rio, revelou um pedido do Flamengo para realizar o jogo no Maracanã em entrevista coletiva desta quarta-feira, 01. No entanto, Paes não garantiu a realização. “Tem um pedido do Flamengo para realizar o jogo contra o Grêmio. Se vocês verem os decretos, permitimos eventos, mas atendidas as pré-condições. Vamos analisar, a secretária de saúde vai dar sua resposta final. No último jogo já permitimos, mas o Flamengo disse que 10% era pouco. Imagino até que possa liberar um pouco mais”, afirmou.



A autorização para que o Maracanã liberasse 10% da capacidade de ocupação aos torcedores no jogo com o Olimpia (PAR), pela Libertadores veio em julho, depois da entrega de uma sugestão de protocolo na Prefeitura do Rio de Janeiro. O aval foi concedido por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O clube, entretanto, não ficou nada feliz com a porcentagem.

“Perde o Rio de Janeiro, perde o turismo, perde a fazenda pública e perde, principalmente, o carioca. Temos para onde levar nossos jogos. Vida que segue… 10 por cento não é economicamente sustentável. 10 por cento foi o que deram em janeiro para a (final da) Libertadores. Com testagem era seguro 30%, Como BH, Cuiabá, Brasília etc… Abrir o Maracanã para público custa caro. Tem uma logística grande” disse o o vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee, Twitter.

No jogo de ida, o Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 0. Agora, o time carioca pode perder por até três gols que ainda assim garantirá vaga na fase semifinal da Copa do Brasil.

O dia decisivo acontece em 12 de setembro, em um jogo contra o Palmeiras, em São Paulo.