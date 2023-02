Conmebol quer final da Sul-Americana no Brasil e definir logo sede da Libertadores

O plano é compensar a retirada da final única da competição do ano passado do solo brasileiro e marcar o jogo neste ano na capital federal.

Igor Siqueira e Rodrigo Mattos

A Conmebol deseja que a final da Sul-Americana seja no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Mas espera um compromisso das autoridades locais, com intermediação da CBF.

O plano é compensar a retirada da final única da competição do ano passado do solo brasileiro e marcar o jogo neste ano na capital federal.

A partida saiu de Brasília porque coincidiria com o fim de semana de eleições, em outubro.

E A LIBERTADORES

O olhar da Conmebol para Brasília pensando na Sul-Americana torna mais difícil que o Brasil fique na rota da final única da Libertadores neste ano. A entidade não costuma colocar as duas decisões continentais no mesmo país. Assim, a final da Libertadores tende a ocorrer em outro país.

A Conmebol espera definir o local da final única da Libertadores neste mês de março. O sorteio dos grupos será no dia 22, em Luque, no Paraguai.

PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Uma janela para escolha do local da final única da Libertadores é a reunião do Conselho da Conmebol, que deve ocorrer por volta do dia 15 de março. Nessa ocasião, os dirigentes estarão em Ruanda para o Congresso da Fifa.

O Congresso da Conmebol, por sua vez, será em 31 de março, na semana seguinte ao sorteio da Libertadores.