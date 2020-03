Conmebol estende suspensão da Libertadores e da Sul-Americana até 5 de maio

PUBLICIDADE 

A Conmebol confirmou nesta quarta-feira que a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana vão seguir suspensas até o dia 5 de maio. Inicialmente, a paralisação das duas competições era restrita às próximas semanas.



No caso da Libertadores, a entidade havia suspendido somente a terceira rodada da fase de grupos, que seria disputada nesta semana. No caso da Sul-Americana, ainda falta realizar o sorteio para definir os próximos confrontos, então sem datas definidas.



“A Conmebol comprometida com a prevenção do Covid-19, sob o risco de sua expansão, e em salvaguarda dos jogadores, técnicos, delegados, árbitros, dirigentes, imprensa e torcedores, decidiu suspender as reuniões da Libertadores previamente agendadas, inicialmente até 5 de maio de 2020″, anunciou a entidade. Além disso, a Sul-Americana, na ausência do sorteio para a segunda fase, também está temporariamente suspensa, até a mesma data.”



A Conmebol apontou a data de previsão do retorno das competições, mas não revelou detalhes sobre a nova tabela de jogos. É possível que tanto a Libertadores quanto a sul-americana sejam disputadas em datas reservadas anteriormente tanto para a Copa América, em junho. A competição de seleções foi adiada para o próximo ano.



Enquanto isso, a entidade pediu cuidado e atenção aos times em meio à pandemia do coronavírus. “Pedimos aos clubes que mantenham as devidas diligências para evitar a propagação do vírus e que cumpram os protocolos de prevenção sugeridos pelas autoridades competentes. É um momento de cooperação e responsabilidade para toda a comunidade e o futebol não pode ser ignorado.”