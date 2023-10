Conmebol anuncia datas e locais do Pré-Olímpico de futebol masculino

As duas melhores seleções garantirão vagas em Paris 2024. O formato do torneio ainda não foi confirmado

BRUNO FERNANDES

MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS)

A Confederação de Futebol da América do Sul confirmou neste sábado (14) as datas e os locais do pré-Olímpico de futebol masculino para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

A competição acontecerá na Venezuela, com jogos sendo realizados nas cidades de Caracas, Valencia e Barquismeto.

As partidas acontecerão entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024.

As duas melhores seleções garantirão vagas em Paris 2024. O formato do torneio ainda não foi confirmado.

O Brasil é o atual bicampeão olímpico, tendo vencido as edições no Rio 2016 e em Tóquio 2020. No total são três pratas e dois bronzes conquistados ao longo das competições.