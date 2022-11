Confira quem já está eliminado na Copa do Qatar

Apesar de estarmos ainda no início da segunda rodada, alguns jogos na Copa do Qatar já ganham caráter de decisivo

São Paulo

Apesar de estarmos ainda no início da segunda rodada, alguns jogos na Copa do Qatar já ganham caráter de decisivo e seleções podem sair de campo eliminadas ou classificadas.

Confira quem deu adeus precocemente no Mundial.

GRUPO A

Com duas derrotas acumuladas, para Equador (2 a 0) e Senegal (3 a 1), o anfitrião Qatar é a primeira seleção a se despedir matematicamente da Copa. Mesmo que vença a Holanda, a equipe da casa chegaria no máximo aos 3 pontos. O empate nesta quinta entre holandeses e equatorianos já deixou ambos com 4 pontos. Portanto, não há possibilidades de os qatarianos terminarem em segundo. Qatar x Holanda acontece nesta terça (29), com holandeses, equatorianos e senegaleses ainda brigando por primeiro e segundo lugares.

Os qatarianos foram a primeira seleção que perdeu os dois jogos iniciais da Copa como sede.

Neste sábado (26), Argentina (Grupo C) e Austrália (Grupo D) correm risco de eliminação em caso de derrota.