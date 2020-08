Confira dicas para voltar aos treinos na academia de forma saudável

PUBLICIDADE

Com a volta do funcionamento das academias, que estavam paradas em decorrência da pandemia do novo coronavírus, depois de um longo período sem os treinos com halteres, barra ou qualquer outro equipamento que exige maior força muscular, alguns alunos decidiram voltar com a vida fitness nesses espaços. Apesar de favorecer a saúde, é preciso bastante cautela para não desencadear problemas a longo prazo.

Marcos Freire, coordenador técnico da Acuas Fitness, explica que, primeiramente, é fundamental o uso da máscara no momento em que estiver em alguma unidade para realizar os treinos. Unindo a este cuidado especial, deve-se ter em mente que o suporte de um professor, principalmente neste retorno, é essencial para evitar o surgimento de lesões. Isto porque o profissional está apto a acompanhar o desenvolvimento do aluno sem que haja uma sobrecarga muscular.

“Sabemos que, normalmente, a partir das 72 horas sem atividade física, o corpo tende a perder um pouco do condicionamento. É comum ocorrer mudanças fisiológicas, o que gera perda de resistência e de força. A capacidade cardiorrespiratória também altera”, explica Freire.

Ainda que, durante o fechamento das academias, os adeptos aos treinos diários tenham realizado atividades em casa, o profissional também alerta explica sobre a memória muscular e o excesso de exercícios ao retornar aos estabelecimentos.

“Pessoas que já praticavam atividades regularmente possuem facilidade no retorno, visto que o corpo já está adaptado por conta da aprendizagem motora. Isso possibilita uma execução sem muitas dificuldades e erros. Mesmo assim, é preciso saber dosar a quantidade de exercícios. Tudo em excesso faz mal”, pondera.

Marcos explica que abusar das séries, principalmente por agora, pode desencadear lesões graves. O overtraining, gerado por uma ausência de recuperação do corpo após a atividade, também pode ser um problema preocupante.

O jeito é ir com calma e, para isso, tanto a musculação quanto o aeróbio devem ser iniciados com uma rotina menos intensa do que antes. O ideal, segundo o profissional, é reduzir as cargas e, também, dar maior ênfase na execução dos treinos.

Para que não haja problemas nessa volta, o professor separou quatro dicas para readaptar o corpo para os treinos. Confira:

Reduza a intensidade do treino para não correr o risco de desencadear problemas imunológicos por conta de uma atividade muito pesada; Procure por um professor para saber se a execução e a carga para o exercício estão corretas; Tenha uma alimentação balanceada; Não deixe a máscara de lado! Neste momento, não podemos esquecer que é fundamental usar este item não apenas nas academias, mas sim em todo lugar fora da sua residência.