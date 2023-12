Como provável venda de Artur virou boa notícia para Abel no Palmeiras

O Palmeiras pode usar a venda de Artur ao Zenit (RUS) para manter os principais jogadores e conseguir reforços.

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

(UOL-FOLHAPRESS)

A provável venda de Artur no Palmeiras é uma “boa notícia” para o técnico Abel Ferreira.

O Palmeiras pode usar a venda de Artur ao Zenit (RUS) para manter os principais jogadores e conseguir reforços.

O técnico Abel Ferreira pediu para a presidente Leila Pereira segurar os líderes do elenco, como Gustavo Gómez e Zé Rafael, que receberam propostas recentes. Artur perdeu lugar no time no segundo semestre.

Se vender Artur pelos R$ 95 milhões que estão em negociação, o Palmeiras teria caixa suficiente para contratar e manter o caixa equilibrado.

Abel gosta de Artur, mas concorda com as vendas de jogadores “substituíveis” para não ter perdas maiores.

QUEM PODE VIR?

O Palmeiras quer mais três ou quatro reforços além do meio-campista Anibal Moreno, ex-Racing (ARG).

A prioridade é trazer novas opções para o ataque: meia, atacante de velocidade e centroavante.

Outra posição reforçada pode ser a de zagueiro, principalmente se Luan sair. O defensor está na mira do Grêmio.