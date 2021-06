Como Kroos, Gündogan está considerando deixar a Seleção

Os meio-campistas alemães Toni Kroos e Ilkay Gündogan estão considerando a Alemanha após o Campeonato Europeu.

No caso da Kroos, isto não é algo completamente novo, pois o jogador do Real Madrid já havia dito publicamente que tomaria uma decisão após o torneio. Gündogan, por sua vez, ficou chateado com o fato de que na Alemanha surgiu um debate sobre se havia um lugar para ele na seleção, apesar do bom desempenho que vem mostrando no Manchester City.

Kroos e Gündogan estavam na escalação inicial na derrota por 1×0 para a França, embora houvesse um debate prévio sobre se uma das duas posições no pivô duplo deveria ir para Joshua Kimmich, que jogava na lateral direita. Kimmich e Leon Goretzka, ambos da Bayern, são vistos como os substitutos naturais da Kroos e Gündogan na equipe nacional alemã.

Após o torneio, o ex-técnico do Bayern Hansi Flick assumirá as rédeas da seleção nacional e muitos esperam que ele conte com a dupla Kimmich e Goretzka.

Kroos, 31 anos, e Gündogan, 30, ainda poderiam, por conta da idade, chegar à Copa do Mundo no Qatar 2022. Dois outros veteranos, Mats Hummels e Thomas Müller, parecem querer permanecer na Alemanha o torneio; Müller quer falar primeiro com Flick antes de tomar uma decisão enquanto Hummels já expressou seu desejo de estar no Qatar.

Hummels e Müller estiveram fora da seleção por três anos porque Low queria dar uma chance aos jogadores mais jovens. Entretanto, antes do torneio, Low optou por trazê-los de volta e ambos são considerados titulares regulares.

