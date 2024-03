Como Fla se tornou potência também na base e foi campeão da Libertadores

ALEXANDRE ARAUJO, BRUNO BRAZ E LUIZA SÁ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O título da Libertadores sub-20, conquistado no último domingo (17), coroou algo que já é uma realidade: o Flamengo tornou-se uma potência também na base, e os motivos para isso estão expostos abaixo:

CLUBE QUE MAIS INVESTE EM BASE NO BRASIL

O Flamengo é o clube que mais investe em base no Brasil. Segundo o relatório “Galápagos Outfield”, do economista César Grafietti, o Rubro-Negro injetou mais de R$ 184 milhões de 2019 para cá, ano do incêndio no Ninho do Urubu.

Após a tragédia, os jovens da base utilizam as antigas instalações do profissional. O chamado “módulo” conta com o que há de mais moderno em termos de infraestrutura, com quartos confortáveis, refeitório e instalações de primeira linha.

O Flamengo também construiu novos campos para a base. Além disso, inaugurou uma nova e moderna academia somente para os “Garotos do Ninho”.

O Rubro-Negro aumentou sua participação em torneios de base no exterior. A ideia da diretoria é fornecer uma experiência internacional aos meninos já nas categorias inferiores. Além disso, passou a sediar, no próprio Ninho do Urubu, torneios relevantes, como o Adidas Cup, recebendo delegações nacionais e internacionais.

O clube também investiu na contratação de jovens promessas de outros clubes. Algo que já é feito por grandes agremiações da Europa, como Real Madrid, Barcelona, entre outros.

Para isso, ampliou seu leque de scouts especializados. São mais de 15 espalhados pelo Brasil.

JÁ ARRECADOU R$ 1 BILHÃO

O Flamengo já arrecadou mais de R$ 1 bilhão em vendas de pratas da casa nos últimos quatro anos. Além disso, projeta que conseguirá atingir este mesmo valor até 2028.

Ao longo desses cinco anos de gestão, vendemos pouco mais de R$ 1 bilhão. E a projeção, se pegarmos o que já temos de atletas aqui e levarmos para os próximos quatro anos, podemos chegar a vender mais R$ 1 bilhão. Isso não é algo difícilVitor Zanelli, vice-presidente de futebol de Base e Feminino, à Fla TV

89 TÍTULOS DE 2022 PARA CÁ

O Flamengo tem quebrado recordes em números de títulos da base. O feito havia sido alcançado em 2022, com 44, e o número foi repetido ano passado.

O Rubro-Negro soma um bicampeonato brasileiro sub-20, em 2019 e 2023. Além disso, foi campeão da Supercopa do Brasil sub-20, de 2019, e campeão da Copinha, de 2018.

No sub-17, também foi bicampeão brasileiro, em 2019 e 2021. Além disso, levou um bicampeonato da Copa do Brasil, em 2018 e 2021, e uma Supercopa do Brasil, em 2021.