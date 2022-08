Com vantagem, São Paulo visita o Ceará

Quem passar desse duelo enfrenta o Atlético Goianiense, que passou pelo Nacional-URU com duas vitórias e placar agregado de 4×0

Pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo visita o Ceará na noite desta quarta-feira (10), a partir das 19h15, na Arena Castelão. A partida terá transmissão da Conmebol TV.

Por ter vencido o jogo de ida por 1×0, o tricolor paulista tem a vantagem do empate. Em caso de vitória simples do Ceará, a decisão será nos pênaltis. Quem passar desse duelo enfrenta o Atlético Goianiense, que passou pelo Nacional-URU.

Ceará

Até a ultima partida, o Ceará estava invicto na Sul-Americana. E diante de sua torcida, com mais de 50 mil ingressos vendidos, o Vozão tenta a vitória para avançar para a semifinal. Para isso, terá desfalques, já que Nino Paraíba, Bruno Pacheco, Diego Rigonato, Jhon Vásquez, Cléber, Lindoso e Richard Coelho estão fora.

A equipe tenta se recuperar de um momento ruim na temporada. Já são quatro jogos sem vitórias, sendo três derrotas e um empate.

São Paulo

O tricolor paulista optou por priorizar os torneios mata-mata, já que segue vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil. No Brasileirão, a situação não é das melhores, ocupando o meio da tabela, a 11ª colocação. Na última rodada, perdeu por 2×0 para o Flamengo.

Mas para o jogo de hoje, Rogério Ceni terá força máxima em campo após poupar atletas no final de semana. Rafinha, Arboleda, Luan, Caio, Jandrei e André Anderson estão no departamento médico, mas Alisson retorna ao time e deve ser opção no banco de reservas.

Ficha técnica

Ceará x São Paulo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arena Castelão, Fortaleza-CE – 10/08/2022, às 19h15 – jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

Quarto Árbitro: Andrés Merlos (ARG)

Árbitro de Vídeo (VAR): Nicolás Gallo (COL)