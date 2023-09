Com Mário Jorge, Flamengo encerra preparação para enfrentar o Bahia

Mário Jorge foi comunicado que comandaria a atividade de sexta. Ele fica no comando até a chegada do próximo treinador.

O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Bahia com um treino comandado por Mário Jorge no Ninho do Urubu. O técnico do sub-20 assumiu interinamente após a demissão de Jorge Sampaoli.

Sampaoli foi comunicado da demissão na noite de quinta-feira (28), após rápida conversa. Mário Jorge foi comunicado que comandaria a atividade de sexta. Ele fica no comando até a chegada do próximo treinador.

O interino já comandou o Fla duas vezes neste ano, entre a saída de Vítor Pereira e a chegada de Sampaoli. O sub-20 está sem calendário no momento.

A atividade aconteceu na parte da manhã. O Flamengo enfrenta o Bahia neste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Arrascaeta deve ser desfalque após voltar o sacrifício para enfrentar o São Paulo na final. Ele segue a programação para estar saudável nos próximos jogos. Varela também fica fora.

O primeiro treino sem Sampaoli foi bom e o único em que o Flamengo se preparou para o Bahia. O argentino ainda não havia mostrado vídeos ou falado especificamente sobre o adversário.

Com 40 pontos, o Flamengo é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro e precisa vencer para tentar voltar à zona de classificação para a Libertadores.

O time rubro-negro pode ir a campo neste sábado com: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.

O Bahia, por sua vez, deve ser desfalcado por Cauly e Léo Cittadini, ambos em transição física. O técnico Rogério Ceni pode começar a partida com: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido;Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo.

Estádio: Macaranã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste sábado (30)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)

Transmissão: Premiere