Com grande atuação coletiva, Clippers derrotam Bucks com facilidade; Nets vencem

O time da Califórnia contou com um ótimo aproveitamento do perímetro (de três pontos) com 19 bolas convertidas em 34 tentativas

Com uma grande atuação coletiva, na qual quatro jogadores titulares conseguiram marcar 20 ou mais pontos cada, o Los Angeles Clippers mostrou força ao derrotar em casa o Milwaukee Bucks por 129 a 105, no ginásio Staples Center, pela rodada de terça-feira da NBA. Além disso, o time da Califórnia contou com um ótimo aproveitamento do perímetro (de três pontos) com 19 bolas convertidas em 34 tentativas.

Marcus Morris Sr. foi o cestinha dos Clippers com 25 pontos, além de cinco rebotes e três assistências. Outros três jogadores titulares alcançaram a marca dos 20 pontos: Kawhi Leonard (23 pontos, nove rebotes, oito assistências e dois roubos), Luke Kennard (21 pontos e cinco rebotes) e Reggie Jackson (20 pontos e três assistências).

Pelos Bucks, o astro grego Giannis Antetokounmpo liderou a equipe na pontuação com 32 pontos, além de seis rebotes e três assistências. Jrue Holiday obteve 24 pontos, quatro rebotes, sete assistências e três roubadas de bola e Khris Middleton terminou o duelo com 15 pontos, três rebotes e três assistências

Com o resultado em Los Angeles, ambas as equipes seguem em terceiro lugar em suas respectivas conferências. Os Clippers estão com uma campanha de 32 vitórias e 16 derrotas no Oeste, somente atrás do Utah Jazz e do Phoenix Suns, e os Bucks com 29 triunfos em 36 partidas, ainda em desvantagem para Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets.

De olho na primeira colocação do Leste, os Nets receberam o lanterna do Oeste, Minnesota Timberwolves, e tratou de fazer a sua parte. Contando com o “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) de James Harden (38 pontos, 13 assistências e 11 rebotes) e a ótima atuação de Kyrie Irving (27 pontos), o time alvinegro bateu o rival por 112 a 107.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo lado dos Timberwolves, os destaques foram Karl-Anthony Towns (31 pontos e 12 rebotes) e Anthony Edwards (23 pontos e 10 rebotes).

Quem voltou, e bem, depois de ficar cinco jogos de molho em virtude de uma contusão no cóccix foi Stephen Curry. O armador levou o Golden State Warriors a bater em casa o Chicago Bulls por 116 a 102, fazendo com que a franquia de San Francisco voltasse a vencer após quatro derrotas consecutivas.

Curry se machucou durante a vitória sobre o Houston Rockets, no último dia 17. O astro sobrou em quadra, fechando como o cestinha com 32 pontos, convertendo seis bolas de três em 14 tentativas. Andrew Wiggins colaborou com 21 pontos, Kelly Oubre Jr. com 18 (e 11 rebotes) e Draymon Green com 11 (e nove assistências).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Washington Wizards 132 x 124 Indiana Pacers

Boston Celtics 109 x 115 New Orleans Pelicans

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brooklyn Nets 112 x 107 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 88 x 98 Miami Heat

Detroit Pistons 118 x 104 Toronto Raptors

Houston Rockets 110 x 120 Memphis Grizzlies

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oklahoma City Thunder 106 x 127 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 115 x 132 Sacramento Kings

Utah Jazz 114 x 75 Cleveland Cavaliers

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Golden State Warriors 116 x 102 Chicago Bulls

Los Angeles Clippers 129 x 105 Milwaukee Bucks

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Washington Wizards x Charlotte Hornets

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Orlando Magic

Estadão Conteúdo