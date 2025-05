Com falha de Volpi, Grêmio empata a 3ª seguida na Sul-Americana, mas avança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Grêmio e Godoy Cruz (ARG) empataram por 1 a 1 nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em confronto na arena da equipe gaúcha. O Tricolor garantiu ao menos a classificação para os playoffs do torneio.

Os gols da partida foram marcados por Andino, pelo Godoy Cruz, em falha de Tiago Volpi, e João Pedro, pelo Grêmio. Com o empate, o Tricolor se manteve em segundo no grupo D com nove pontos e segue em busca do rival argentino, com 11. Apenas o líder avança direto às oitavas.

Apesar de ser vice-líder, garantiu vaga ao menos nos playoffs com o empate. Na terceira posição, o Atlético Grau possui apenas dois pontos e não consegue mais alcançar o Tricolor.

As últimas partidas das equipes pela Sul-Americana acontecem em 29 de maio: o Godoy Cruz recebe o Club Atlético Grau, enquanto o Grêmio terá o Sportivo Luqueño como seu último desafio, às 19h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

O Grêmio sofreu pressão argentina no início do jogo, abriu o placar com golaço e cedeu o empate. No começo do primeiro tempo, o Godoy Cruz pressionou os brasileiros e obrigou boas defesas do goleiro Tiago Volpi. O Tricolor saiu na frente com belo gol do lateral João Pedro, mas acabou levando o empate com cerca de 30 minutos, após falha do paredão do elenco brasileiro.

Na segunda etapa, as equipes mantiveram o empate em partida equilibrada. Apesar do Grêmio ter somado mais de 60% de posse de bola, as finalizações ficaram niveladas: foram 15 chutes para cada lado, com duas grandes oportunidades criadas pelos brasileiros e uma pelo lado argentino. O técnico Mano Menezes acabou precisando substituir o lateral Igor Serrote, que saiu com o punho machucado.

GRÊMIO

Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote) (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ronald e Dodi (André Henrique); Olivera (Alisson), Monsalve e Arezo (Amuzu); Braithwaite. T.: Mano Menezes

Godoy Cruz: Petroli; Arce, Mendoza, Quiroz (Rasmussen) e Meli; Poggi e Abrego; Altamira (Bastián Yáñez), Andino (Valverde) e Auzmendi (Leyes); Barrea (Dupuy). T.: Emerson Panigutti (auxiliar)

Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Data e hora: 13 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Diego Ulloa (COL)

Assistentes: Miguel Roldán e Mary Blanco (COL)

VAR: Héider Castro (COL)

Gols: João Pedro, aos 6’/1ºT, Andino, aos 29’/1ºT

Amarelos: Dodi e André Henrique (Grêmio); Arce (Godoy Cruz)