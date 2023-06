Com dois gols no início, Internacional impõe quinta derrota seguida ao Vasco

O time gaúcho abriu o marcador aos dois minutos com Rômulo e, aos 14, com Wanderson, fez o segundo

Com dois gols marcados antes dos 15 minutos do primeiro tempo, o Internacional fez valer o fator casa e venceu por 2 a 1 o Vasco, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida deste foi válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time gaúcho abriu o marcador aos dois minutos com Rômulo e, aos 14, com Wanderson, fez o segundo. O gol do Vasco foi histórico, marcado pelo jovem Rayan, de 16 anos, aos 28 minutos do primeiro tempo. Com 16 anos, 10 meses e 8 dias, ele marcou seu primeiro gol entre os profissionais e se tornou o mais jovem jogador a balançar as redes pelo Vasco no século 21.

O Inter está há seis jogos invicto (com quatro vitórias e dois empates), contando Copa do Brasil e Copa Libertadores, e no Brasileiro chega à décima posição, com 14 pontos. O Vasco coleciona sua quinta derrota seguida – antes perdeu para o Santos, São Paulo, Fortaleza e Flamengo – e está na penúltima posição, com apenas seis pontos. Apesar da derrota, o time vascaíno apresentou bom futebol e outra postura em relação à goleada sofrida para o Flamengo, mas segue com apenas uma vitória na competição.

Com a parada da Data Fifa, o Inter voltará a jogar somente no dia 22 de junho, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Coritiba, às 20h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O Vasco joga no mesmo dia em casa, onde receberá o Goiás, às 20h, em São Januário.

O time da casa demorou apenas dois minutos para abrir o marcador Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Pedro Henrique desviou na primeira trave de cabeça e Rômulo apareceu livre para finalizar de pé direito, sem chances para o goleiro.

O time gaúcho pressionava a saída de bola do Vasco e, graças à fragilidade do sistema defensivo vascaíno, que já havia falhado na derrota para o Flamengo, para chegar ao gol de Léo Jardim. Aproveitando os espaços, o time da casa chegou ao segundo gol aos 14 minutos, quando Pedro Henrique cruzou pela direita, Luiz Adriano bateu no canto esquerdo para a defesa de Léo Jardim. No rebote, Wanderson, livre, bateu para marcar.

Os dois gols sofridos no início desmontaram o planejamento do Vasco. Mesmo assim, o visitante conseguiu diminuir o marcador graças ao jovem Rayan, de apenas 16 anos. Puma Rodríguez cruzou rasteiro pela direita, Alex Teixeira ajeitou e a revelação vascaína, de esquerda, bateu forte no canto direito de John, aos 28.

O gol e a boa atuação de Rayan fizeram o Vasco equilibrar a partida e o time carioca começou a ganhar espaço no campo ofensivo, principalmente em jogadas pela direita com Puma Rodríguez. Aos 42, Rayan, destaque do primeiro tempo, de fora da área teve a chance do empate, mas bateu por cima do gol.

A etapa final começou equilibrado com o Vasco apertando a saída de bola do Inter e com Rayan conduzindo o time carioca nas principais jogadas ofensivas. O time gaúcho, que tinha mais a posse de bola, criou a primeira chance, logo aos oito minutos em chute perigoso de Pedro Henrique que passou perto do gol de Léo Jardim.

A equipe da casa chegou novamente aos 19, quando Pedro Henrique cobrou escanteio, e Nico desvia de cabeça à esquerda de Léo Jardim. Após o início movimentado, a partida perdeu a intensidade após os 20, com poucas chances criadas pelos dois lados.

Na parte final, mais intenso, o Inter buscava o terceiro gol para dar mais tranquilidade no placar. O Vasco tentava nos contra-ataques e na bola parada. Aos 28, quase empatou. Após cruzamento de Puma, Erick Marcos cabeceou na trave de Jhon.

O Vasco pressionou até o final e criou boas chances de empate. Aos 41, Gabriel Pec acertou a trave e no rebote, Lucas Piton bateu com gol aberto e o goleiro do Inter fez uma excelente defesa, garantindo os três pontos.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 2 X 1 VASCO

INTERNACIONAL – John; Bustos, Vitão (Rodrigo Moledo), Nico Hernández e Renê; Gustavo Campanharo (Matheus Dias), Rômulo, Pedro Henrique (Lucas Ramos), Alan Patrick e Wanderson (Jean Dias); Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

VASCO – Léo Jardim, Puma Rodríguez, Capasso (Róbson Bambu), Léo, Lucas Piton; Matheus Carvalho, Jair, Marlon Gomes (Figueiredo), Zé Gabriel (Erick Marcus); Alex Teixeira (Pedro Raul) e Ryan (Gabriel Pec). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS – Rômulo, aos 2, Wanderson, aos 14, e Rayan, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Moledo e Matheus Dias (Internacional); Robson Bambu, Lucas Piton e Jair (Vasco).

ÁRBITRO – Edina Alves Batista (SP/Fifa).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Estadão Conteúdo