Com dois de Paulinho e um golaço de Hulk, Atlético-MG avança na Libertadores

VICTOR MARTINS

BELO HORIZONTE, MG

O Atlético-MG está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2023. O Galo bateu o Millonarios-COL por 3 a 1, nesta quarta-feira (15), no Mineirão, pela partida de volta da terceira fase da pré-Libertadores, e conquistou a classificação.

Paulinho foi o nome da partida e marcou dois gols na vitória, aos três minutos e aos 35 da segunda etapa. Ele já havia balançado a rede adversária no empate por 1 a 1 no jogo de ida.Hulk foi o responsável pela primeira assistência e fez um gol de voleio aos 42 do segundo tempo.

A dupla de atacantes do Galo agora tem 15 gols combinados na temporada — seis de Paulinho e nove de Hulk.Uribe descontou nos acréscimos finais.

A classificação pode render mais de R$ 30 milhões ao Galo. A simples participação na fase de grupos do torneio paga R$ 15,4 milhões, com cada vitória valendo mais R$ 1,5 milhão aos cofres do clube.

A equipe agora espera o sorteio da fase de grupos, que será realizado em 27 de março.

O JOGO

Zaracho foi a surpresa de Coudet na escalação do Atlético-MG. O argentino ficou uma semana longe da Cidade do Galo, para a acompanhar o funeral do cunhado, que morreu na Argentina. Com o retorno do camisa 15, Coudet optou por apenas um volante, diferentemente do que fez no primeiro jogo.

Allan foi o escolhido para começar, mas ficou apenas 12 minutos em campo. O volante deixou o jogo machucado, se queixando de dores na região lombar. Titular na Colômbia, Otávio foi quem entrou no jogo.

Hulk foi amarelado pela terceira vez na Copa Libertadores e está fora do primeiro jogo do Atlético na fase de grupos da Libertadores. Foram três cartões nos primeiros quatro jogos do Galo.

Agora, o Atlético volta suas atenções para o Campeonato Mineiro. No sábado (18) o Galo recebe o Athletic, no Independência, pela semifinal. Como o primeiro jogo foi vencido pela equipe de São João del-Rei, o Atlético precisa vencer para avançar à final.

GOLS E DESTAQUES

Millonarios chega com perigo. Aos 4 minutos de jogo, Allan errou passe no meio de campo e o Millonarios saiu em contra-ataque rápido. Castro carregou até a área, mas foi travado e a bola sobrou para Silva, que finaliza de carrinho e manda para fora.

Hulk cabeceia para fora. Aos 13, Patrick recebeu na esquerda, ganhou na disputa contra dois e cruzou para a área. Hulk subiu mais do que a marcação e testou firme, mas mandou por cima.

1×0.

1×0. Aos 3 minutos do segundo tempo, Hulk fintou pela direita e cruzou para a área. Paulinho apareceu sozinho do outro lado e cabeceou cruzado para inaugurar o placar.

2×0. Aos 35, Zaracho ajeitou de peito, Paulinho tabelou com Patrick e recebeu um lançamento açucarado na área. Ele cabeceou e encobriu o goleiro do Millonarios para aumentar a vantagem.

3×0. Aos 42, Pedrinho acionou Paulinho, que devolveu a assistência para Hulk. O camisa 7 do Galo emendou um voleio e contou com ajuda da trave para decretar a vitória.

3×1. Aos 47, Otávio errou o recuo e Uribe aproveitou para marcar o gol de honra dos colombianos.

ATLÉTICO-MG 3 x 1 MILLONARIOS-COL

Atlético-MG : Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Dodô; Allan (Otávio), Zaracho (Igor Gomes), Edenilson (Pedrinho) e Patrick; Paulinho (Réver) e Hulk (Vargas). T.: Eduardo Coudet.

: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Dodô; Allan (Otávio), Zaracho (Igor Gomes), Edenilson (Pedrinho) e Patrick; Paulinho (Réver) e Hulk (Vargas). T.: Eduardo Coudet. Millonarios : Montero; Perlaza, Vanegas, Vargas e Arias; Vásquez, Giraldo (Uribe), Cataño e Pereira (Valencia); Leonardo Castro (Paredes). T.: Alberto Gamero.

: Montero; Perlaza, Vanegas, Vargas e Arias; Vásquez, Giraldo (Uribe), Cataño e Pereira (Valencia); Leonardo Castro (Paredes). T.: Alberto Gamero. Estádio : Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Juiz : Fernando Rapallini (ARG)

: Fernando Rapallini (ARG) VAR : Mauro Vigliano (ARG)

: Mauro Vigliano (ARG) Cartões amarelos : Saravia e Hulk (CAM); Pereira, Venegas e Leonardo Castro (MIL)

: Saravia e Hulk (CAM); Pereira, Venegas e Leonardo Castro (MIL) Gols: Paulinho, aos 3 e aos 35min, e Hulk, aos 42min do segundo tempo (Atlético-MG); Uribe, aos 47min do segundo tempo (Millonarios)