Com dois de Michael, Flamengo vence Atlético-GO e segue na caça ao líder

Flamengo conseguiu, nesta sexta-feira (5), um resultado importante em sua busca pelo tricampeonato do Brasileiro. Com dois gols de Michael, a equipe bateu o Atlético-GO por 2 a 0 no Maracanã e alcançou um triunfo que deixou o time a nove pontos do Atlético-MG.

Os donos da casa encontraram dificuldades para furar o bloqueio do rival, mas não desistiram da vitória e encontraram os espaços para garantir os três pontos. Com mais uma noite iluminada do camisa 19, os rubro-negros respiraram um pouco mais aliviados após dias de turbulência na Gávea.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, Everton Ribeiro e Isla fizeram uma boa combinação pelo lado direito, o chileno cruzou, e Michael bateu para abrir a contagem. Ele voltou a marcar aos 28 da segunda etapa, após linda jogada coletiva do Flamengo.

A partida atrasada da 19ª rodada ainda contou com homenagem à cantora sertaneja Marília Mendonça e às outras quatro vítimas do acidente aéreo ocorrido horas antes de a bola rolar, na tarde desta sexta.

Um minuto de silêncio foi observado e uma homenagem foi registrada também nos telões do Maracanã. A cantora era torcedora do clube e foi homenageada pelo Flamengo nas redes sociais. O clube goiano também manifestou seu pesar pela tragédia e atuou com uma fita negra em seu uniforme.

Na próxima rodada, o vice-líder Flamengo, agora com 53 pontos, visitará, na segunda (8), a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá. Na quarta (10), o Atlético-GO, ainda com 37 pontos e na 11ª colocação, vai encarar o Palmeiras, às 20h30, no Allianz Parque.

FLAMENGO

Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Arão, Andreas (Thiago Maia), Everton Ribeiro (Vitinho) e Michael (Rodinei); Bruno Henrique (João Gomes) e Gabigol. T.: Renato Gaúcho

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu (Montenegro), Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willan Maranhão, Gabriel Baralhas (Toró) e João Paulo; André Luís (Zé Roberto) e Janderson (Oliveira). T.: Eduardo Souza

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Gabigol e Andreas Pereira (FLA); Igor Cariús (ACG)

Gols: Michael (FLA), aos 43’/1ºT e aos 28’/2ºT