Com dois de Bellingham, Real vence o Barcelona de virada no ‘El Clásico’

Jovem inglês chega à incrível marca de 13 gols e três assistências em 13 partidas com a camisa merengue; time de Carlo Ancelotti no ‘El Clásico’ reassume a liderança do Campeonato Espanhol

STEFAINE RAMOS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 na manhã deste sábado (28), no Estádio Lluís Campanys, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols da partida foram marcados por Gundogan, para os catalães, e Bellingham (duas vezes), para os merengues.

Com a vitória, o Real assume a liderança da La Liga, empatado com em pontos com o Girona. Já o Barcelona se mantém na terceira colocação.

O Barça volta a campo no próximo sábado (4) para enfrentar o Real Sociedad, às 17h (de Brasília). Já os madrilenhos, jogam contra o Rayo Vallecano no domingo (5), às 17h (de Brasília).

Jogo

Durante toda a primeira etapa, o Barça seguiu mandando no jogo. Os catalães jogaram esperando o Real bem posicionado e atacando com perigo nos momentos de pressão.

No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado. O Real Madrid passou a criar mais e foi melhor do que nos 45 iniciais. Aos 22 minutos, os merengues conseguiram empatar o confronto com Bellingham.

O inglês foi o responsável pela virada do Real, quase nos acréscimos da partida. Bellingham balançou as redes aos 45 minutos da segunda etapa para dar a vitória para o time de Madri.

O Barça ainda contou com o retorno de Lewandowski e Raphinha. O polonês estava fora desde o dia 4 de outubro, quando lesionou o tornozelo esquerdo na partida contra o Porto, pela Champions. Já o brasileiro não entrava em campo desde o dia 29 de setembro.

Lances importantes

1 a 0. Gundogan abriu o placar do clássico! O alemão recebeu na intermediária, tentou tabela com Gavi, mas no corte errado de Tchouameni a bola voltou para ele. Gundogan infiltrou pela meia-lua, ganhou de Alaba e bateu rasteiro na saída de Kepa.

Na trave! O Barcelona recuperou a bola com Gavi na esquerda da área e Fermín pega a sobra. O meia bateu rasteiro, carimbando a trave direita de Kepa.

Rodrygo assusta! No primeiro minuto da segunda etapa, Valverde ergueu a bola para infiltração de Rodrygo e o brasileiro chegou finalizando em velocidade pela direita, mas chute foi alto demais e saiu por cima do gol.

Defesaça de Kepa! Martínez cabeceou após escanteio de Gundogan e carimbou a trave direita do Real. No rebote, Araujo encheu o pé cara a cara com o goleiro e Kepa salvou com o braço.

1 a 1. Golaço do Bellingham! O inglês recebeu na entrada da área e encheu o pé quase da meia-lua, acertando o ângulo de Ter Stegen.

1 a 2. Virada! Modric dominou mal, mas seu erro acabou encobrindo a cobertura de Iñigo Martínez e encontrando Bellingham em posição legal, na pequena área, cara a cara com Ter Stegen. O inglês não perdoou e bateu tirando do goleiro.

Presença ilustre

Os Rolling Stones marcaram presença no clássico para torcer pelo Barcelona. Os astros Mick Jagger e Ronnie Wood representaram a banda no Estádio Lluís Campanys durante o confronto.