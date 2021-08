Com chuva e forte batida de Norris, Verstappen crava a pole no GP da Bélgica

O holandês da Red Bull cravou 1min59s765. Russell larga a seu lado com Lewis Hamilton apenas no terceiro posto

A McLaren tinha tudo para largar na pole position no GP da Bélgica de Fórmula 1. Mas viu Lando Norris bater forte quando dominava o treino sob intensa chuva em Spa-Francorchamps. Depois quem acabou frustrada foi a Williams, quando Max Verstappen melhorou o tempo de George Russell já com o cronômetro zerado. O holandês da Red Bull cravou 1min59s765. Russell larga a seu lado com Lewis Hamilton apenas no terceiro posto.

Foi somente a nona pole position da carreira de Verstappen. E muito importante para o holandês tentar recuperar a liderança do Mundial perdida para Hamilton. São oito pontos de distância entre ambos. “Uma classificação muito difícil. Não foi fácil se manter focado e é muito importante ter feito a pole position. Apesar de ser uma bela pista para correr, na chuva fica bem difícil. Estou muito feliz por largar na frente”, comemorou Verstappen.

Igualmente feliz estava Russell, com a inédita primeira fila com a Williams. “Não sei o que dizer, achei que tinha feito um bom trabalho só por ir além do Q1. Largar na primeira fila eu jamais esperava. Agora é tentar marcar pontos amanhã, vou para cima pois não tenho nada a perder.”

Por causa da pista bastante molhada, a formação do grid atrasou 12 minutos em seu início. O Q1 iniciou ainda com muita água no circuito de Spa-Francorchamps. Girando acima das outras três sessões, os pilotos só conseguiram fazer suas melhores marcas com o cronômetro quase zerando.

Lando Norris foi o melhor com 1min58s301, 0s416 de vantagem sobre Verstappen. Hamilton ficou em terceiro. Sebastian Vettel era o último, sem marca, mas escapou no fim. Outro campeão,Kimmy Raikkonen amargou o penúltimo tempo.

Com previsão de aperto de chuva ao longo do Q2, os pilotos fizeram fila indiana para voltar à pista. Apenas Verstappen esperou um pouco mais. Enquanto Hamilton mudou a estratégia e foi logo para a tomada de tempo. Mas abortou a volta para optar por pneus novos. Assim como Bottas.

Norris mais uma vez foi se destacando, com 1min57s235. Novamente na frente de Verstappen. Mesmo com pneus novos, Hamilton e Bottas desistiram da primeira volta rápida e eram os últimos.

Norris melhorou seu tempo enquanto Hamilton aparecia somente em nono e Bottas, era o 11°. Ambos correndo risco de não ir para o Q3. Restando 3 minutos e com pista mais seca, a Mercedes novamente mudou os pneus de seus carros. Verstappen assumiu a ponta e via as duas Mercedes fora. Um cenário ideal ao holandês com seus concorrentes pressionados e proibidos de errarem a última volta.

Norris novamente subiu para primeiro, com as Mercedes melhorando muito, com Hamilton em segundo e Bottas em terceiro. Antes bem, Verstappen caiu para quinto, em promessa de belo Q3. Os carros da Ferrari acabaram fora do top 10 em momento de chuva forte e nova interrupção do treino, por três minutos.

A disputa da pole position seria com pneus para chuva pesada. Com muita água na pista, a McLaren foi a primeira a buscar tempo E acabou frustrada e preocupada com pancada impressionante de Norris, destruindo o carro ao rodar após perder o controle. O piloto pediu desculpas pela batida e a sessão acabou interrompida. Saiu do carro acusando dores no braço esquerdo.

Depois de um bom tempo com o treino parado para ajuste da pista e também aguardando uma melhor condição climática, os pilotos voltaram à pista, maioria com pneus intermediários para ganhar segundos preciosos. Tinham pouco mais de 8 minutos para definição da pole position. Sem Norris, se recuperando da forte pancada e para não ser punido pra causa da mexidas no carro.

Hamilton foi o primeiro a completar tempo, com 2min01s552, melhor que Verstappen e o companheiro Bottas, que completaram as três melhores posições. Restando poucos segundos, todos teriam a última chance.

Na volta final, porém, Verstappen tirou um 1min59s765 da cartola, assim como Russell foi muito bem para entrar na primeira fila pela primeira vez na carreira com sua McLaren. Hamilton lamentou ficar apenas com a terceira marca e espera menos chuva na prova para tentar manter a liderança.

Confira o grid de largada do GP da Bélgica:

1º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min59s765

2º) George Russell (GBR/Williams) – 2min00s086

3º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) – 2min00s099

4º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) – 2min00s864

5º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) – 2min00s935

6º) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) – 2min01s165

7º) Sergio Perez (MEX/Red Bull) – 2min02s112

8º) Esteban Ocon (FRA/Alpine) – 2min02s513

9º) Lando Norris (GBR/McLaren) – sem tempo

10º) Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 1min57s721

11º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) – 1min58s056

12º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari) – 1min58s137

13°) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 2min02s502*

14º) Fernando Alonso (ESP/Alpine) – 1min58s205

15º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) – 2min02s306

16º) Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) – 2min02s413

17º) Mick Schumacher (ALE/Haas) – 2min03s793

18º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) – 2min04s452

19º) Nikita Mazepin (RUS/Haas) – 2min04s939

20°) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – 1min58s231*

*Perdeu cinco posições no grid em decorrência de punições referente a incidentes no GP da Hungria