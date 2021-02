Com Abel, Inter deixa formação fixa e engaja elenco no Brasileiro

PUBLICIDADE

Jeremias Wernek

Se adaptar para evoluir -no caso do Internacional, liderar. Com Abel Braga, o time colorado se tornou mais maleável entre as rodadas e até mesmo durante as partidas do Brasileiro. A transformação tática é uma das razões para a arrancada atual e contrasta com a fase do conceito fixo de Eduardo Coudet, agora no Celta de Vigo, da Espanha.

Pode reparar: o Inter venceu o São Paulo a partir de uma ideia, mas, na rodada seguinte, fez diferente -e, no jogo subsequente, mudou de novo. O 4-1-4-1 já deu lugar ao 4-2-3-1, ao 4-4-2 e ao 4-3-2-1, este último como nos tempos de Coudet.

Com Abel, a estratégia e postura contam mais. O treinador tem engajado o elenco ao tratar cada partida individualmente. “Depois do jogo com o São Paulo, a gente até falou: ‘O Abelão ganhou o jogo'”, contou Marcelo Lomba, goleiro do Internacional.

A frase foi dita porque, na preparação para o duelo, o treinador investiu muito em bola parada e marcação-pressão na defesa do time adversário. Contra o Red Bull Bragantino, a ideia foi atualizada durante o confronto.

“O Abel mudou na parte tática, estávamos com dificuldade com os jogadores flutuando por dentro, o Claudinho e o Ryller. Ele mexeu na marcação, não vou contar tudo, mas encaixou por dentro, para que essa bola não entrasse, que ali oferece muito perigo”, citou Lomba.

As alterações frequentes são diferentes dos tempos de Coudet. Com o argentino, o plano era quase sempre igual. Jogar com intensidade à frente, pressionando alto o time rival e jogando de forma vertical, ou seja, com poucos passes para chegar perto do gol do adversário.

Mexer no time e nas ideias a cada rodada também força Abel Braga a mudar a equipe. Além das suspensões e lesões, apostar em características específicas de jogadores aumentou o leque de nomes usados a cada partida.

Também com possibilidade de novas mudanças, agora o Inter de Abel se prepara para enfrentar o Athletico-PR a partir das 21h desta quinta-feira (4), na Arena da Baixada.

ATHLETICO-PR

Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Léo Cittadini, Fernando Canesin e Carlos Eduardo; Nikão e Renato Kayzer. T.: Paulo Autuori

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal (Marcos Guilherme); Yuri Alberto. T.: Abel Braga

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 21h (de Brasília) desta quinta-feira (4)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: TNT

As informações são da Folhapress