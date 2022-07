Com 2 gols de escanteio, Flamengo vence o Coritiba no Mané Garrincha

Rubro-negro foi a campo com uma equipe mista e fez o suficiente para sair com a vitória

Depois da vitória de quarta-feira na Copa do Brasil, sobre o Atlético-MG, com dificuldades, o Flamengo passou fácil pelo Coritiba neste sábado (16) no Mané Garrincha. Em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro foi a campo com uma equipe mista e fez o suficiente para sair com a vitória. Os gols, de Gustavo Henrique e de Diego Ribas, saíram no primeiro tempo em cobranças de escanteios. Nas arquibancadas, 33.778 pessoas estiveram presentes no estádio para acompanhar o confronto.

Em jogo com poucas emoções, o Flamengo aproveitou a bola parada para construir o resultado ainda no primeiro tempo. Com dificuldade para criar, o Coritiba não conseguiu levar perigo real aos cariocas e quebrou o bom retrospecto contra o Fla em Brasília, com uma vitória e um empate nos últimos dois jogos.

O jogo

A partida já começou em tom de protesto dentro de campo. Após o apito inicial, todos os jogadores ficaram parados com a mão na boca por alguns segundos em um ato contra a Lei Geral do Esporte, aprovada na Câmara dos Deputados. Depois que a bola rolou, demorou para um novo momento de destaque, com os dois times com dificuldade para criar.

Em razão da dificuldade, foi na bola parada que surgiu a primeira jogada de perigo, que, inclusive, abriu o placar. Após persistência de Victor Hugo pela esquerda, o jovem da base rubro-negra roubou a bola e conseguiu um escanteio. Na cobrança, a outra cria do ninho, Lázaro, levantou na medida para o zagueiro Gustavo Henrique desviar de cabeça para o fundo da rede e colocar o Flamengo na frente por 1 a 0.

Mais à frente, o time carioca repetiu a dose. Enquanto o jogo continuava morno e sem grandes emoções, em mais um escanteio, dessa vez pela direita, Marinho cruzou, Pedro desviou e o capitão Diego, livre dentro da pequena área, aproveitou para escorar para o gol e aumentar a vantagem, 2 a 0 para o rubro-negro. Na comemoração, o camisa 10 da Gávea também viveu seu momento de inferno ao céu. Vaiado durante as escalações, Diego teve seu nome gritado pela torcida após balançar as redes.

O Flamengo relaxou com a vantagem, e o Coritiba aproveitou para crescer no jogo. Aos 40, Egídio aproveitou o espaço deixado pelo lado esquerdo do ataque e experimentou de trivela, mas a bola foi para longe. Animado, o Coxa seguiu na pressão e dois minutos depois teve a melhor chance do primeiro tempo, com Léo Gamalho, que subiu sozinho para cabecear nas costas de Pablo, mas errou a mira. Sem mais lances relevantes, as equipes foram para os vestiários com os cariocas na frente por 2 a 0.

Na volta do intervalo, o Mengão começou na pressão e levou perigo com Pedro e Marinho, mas com pouca efetividade. Então, o Coxa voltou a ter mais a bola e jogar do meio para a frente, enquanto o Flamengo aguardava o contra-ataque para matar o jogo. A chance veio aos 22 minutos, em grande jogada de Marinho, que deixou Vitinho cara a cara com Muralha, mas mandou para fora. Por sinal, o camisa 11 não viveu uma boa noite, sendo vaiado desde que entrou em campo, principalmente depois da chance desperdiçada.

Já no final do jogo, aos 42 minutos, Alef Manga, que entrou no segundo tempo, construiu a melhor jogada do Coritiba na partida. O atacante recebeu pela intermediária direita, carregou e bateu na entrada da área. A bola foi na trave de Santos e tirou suspiros da torcida rubro-negra. Sem mais delongas, apito final. Flamengo 2 a 0 contra o Coxa.

Voz da torcida

Do lado rubro-negro, Fabiano Lima, 26, se disse satisfeito pela vitória, principalmente pelo time estar com mais reservas do que titulares. Ainda assim, a expectativa maior é para quarta-feira, com a possibilidade de estreia de novos reforços. “Hoje foi só o esquenta, é no próximo jogo que a coisa fica melhor. Vidal e Cebolinha, Gabigol, Arrasca. Vai ter show e a torcida deve comparecer em mais peso. Estou ansioso, hoje foi só preparo”, disse o torcedor eufórico.

Já pelo Coritiba, Jonathan Cristiano relevou o resultado, já que o Coxa era azarão. Ainda assim, o torcedor deixou clara a felicidade por poder ver o time em solo candango novamente. “Ver minha maior paixão jogando na minha cidade é bom demais. O resultado não foi o melhor, mas estamos bem no campeonato e ainda tem muita coisa pela frente”, frisou.

Próximos jogos

O Flamengo volta a jogar na próxima quarta-feira (20), novamente em Brasília, desta vez contra o Juventude, às 20h30, no Mané Garrincha. Já o Coritiba segue longe de casa e vai para São Paulo visitar o Corinthians na Neo Química Arena, também na quarta-feira, às 21h30.