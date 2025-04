Colo-Colo x Fortaleza é paralisado após invasão de torcedores na Libertadores

BRUNO MADRID E ITALO CAMPOS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O jogo Colo-Colo x Fortaleza, válido pela 2ª rodada do Grupo E da Libertadores, foi paralisado diante de uma grande confusão no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile.

Torcedores do time chileno arremessaram objetos, quebraram vidros e invadiram o gramado durante a partida. O ato ocorreu atrás do gol defendido pelos mandantes pouco depois dos 20 minutos do 2° tempo.

Os jogadores do Fortaleza, diante da correria, saíram em disparada rumo aos vestiários do Monumental.

O duelo estava em 0 a 0 no momento da confusão.

De acordo com a TVN (Televisión Nacional de Chile), duas pessoas morreram nos arredores do estádio pouco antes de a bola rolar -o ato, segundo torcedores chilenos, seria um protesto diante do ocorrido.

A arbitragem paralisou o confronto, e alguns setores das arquibancadas foram esvaziados pelas autoridades.