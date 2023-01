Clubes e jogadores lamentam morte de Roberto Dinamite e prestam homenagens

Clubes, como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro e Atlético-MG também prestaram homenagens, assim como a CBF

A morte de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, gerou uma onda de comoção e homenagens nas redes sociais. Clubes, incluindo os rivais Botafogo, Flamengo e Fluminense, jogadores e celebridades prestaram homenagens ao maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e um dos grandes goleadores da história do futebol nacional. O Vasco declarou luto oficial de sete dias.

O Flamengo chamou-o de “adversário admirável”, o Botafogo lembrou dos seus “feitos gloriosos” e o Fluminense destacou o artilheiro como “um dos grandes da história do futebol carioca e brasileiro”.

Ídolos do Vasco também prestaram homenagens. Nomes como Edmundo, Juninho Pernambucano e Romário destacaram a carreira brilhante do maior nome da história do clube carioca.

“Descanse em paz eterno gigante Roberto Dinamite. O futebol e todos nós te agradecemos por tudo. Você foi o maior de todos com a Cruz de Malta no peito. Muita a força a toda família”, disse Juninho Pernambucano.

Outros clubes, como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro e Atlético-MG também prestaram homenagens, assim como a CBF.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de torcedor do Corinthians, reforçou o carinho que tem pelo Vasco e lamentou a morte de Roberto Dinamite. “Roberto Dinamite foi um gigante na história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Como torcedor do Vasco no Rio, admirei muito seu futebol bonito, ofensivo, de um chute tão potente de perna direita que virou apelido. E de apelido, sobrenome.”

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, torcedor do Vasco, lamentou a morte de Roberto Dinamite. “Meu ídolo desde criança. O cara que me fez viver as primeiras emoções c meu Vascão. Um ser humano generoso e amigo. Vai em paz Dinamite. Obrigado por todos os momentos de alegria q você me proporcionou. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a legião de fãs desse craque!”.

O governador do Rio, Cláudio Castro, também publicou uma homenagem ao craque. “Perdemos hoje uma das personalidades mais importantes do futebol carioca. Maior ídolo do Vasco da Gama, Roberto Dinamite deixará saudade, principalmente, aos apaixonados pelo esporte mais popular do planeta”.

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, também se solidarizou com a perda. “Lamento profundamente a partida de Roberto Dinamite. Obrigado por deixar sua marca no futebol sul-americano. Envio minhas condolências à sua família e ao futebol brasileiro.

