Clubes do DF buscam apoio do governo para o Candangão 2022

Representantes dos times estiveram com o governador Ibaneis nesta manhã (13) para tratar da próxima edição do campeonato

Representantes de clubes do Distrito Federal o Palácio estiveram no Palácio do Buriti, nesta quarta-feira (13), para conversarem sobre o Campeonato Brasiliense de Futebol de 2022, com o governador Ibaneis Rocha. O encontro serviu para alinhar questões como uma maior profissionalização do Candangão, com possibilidades de patrocínio e uma possível parceria entre os clubes e governo.

O governador declarou que o GDF prometeu ajudar no que for possível. Para isto, colocou a Secretaria de Esporte e o Banco de Brasília (BRB) à disposição das equipes para construir uma boa edição para o próximo ano. “Espero que possamos avançar para que o Candangão tenha uma boa edição e, assim, resgatarmos o futebol do DF. Contem com o nosso apoio dentro do que for possível”, declarou o governador Ibaneis Rocha.

Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa reforçou que o banco já é o principal apoiador do esporte no DF e sinalizou com o mesmo apoio em 2022. “Vamos sentar com a federação para desenhar o campeonato do ano que vem. Esperamos estimular o vínculo dos cidadãos com os times daqui, apoiar a profissionalização e avanço dos times locais e reforçar a imagem do futebol brasiliense”, afirma.

Já a secretária de Esporte, Giselle Ferreira, disse que, a partir das ações discutidas, o governo também trabalha pelo profissionalismo do esporte. “Queremos trazer o incentivo à prática do esporte aqui no DF, desde a base até o profissional”.

Quem também saiu da reunião otimista foi o presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos. “Se quisermos esse crescimento que falamos hoje, precisamos nos profissionalizar. O governo tem nos apoiado. Eles viram, da nossa parte, uma iniciativa de mudança e resgate do futebol do DF. Temos muito o que melhorar ainda, mas estamos trabalhado para isso. Fomos bem aceitos e agradecemos ao governador Ibaneis Rocha pelo apoio que tem dado para o nosso futebol”, disse.O encontro contou com a presença do vice-governador Paco Britto; dos secretários Giselle Ferreira (Esporte), André Clemente (Economia) e Vanessa Mendonça (Turismo); da deputada federal Celina Leão; do presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente; do presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e de representantes dos times do Gama, Brasiliense, Ceilândia, Capital, Taguatinga, Luziânia e Santa Maria.