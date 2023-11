Clube anuncia Sheik como vice de futebol e Neymar pai como consultor

O Monte Azul anunciou a constituição da SAF e seu corpo diretivo em postagem nas redes sociais. A Nota Oficial do clube foi divulgada ontem (11)

Clube da série A-2 do Paulistão, o Monte Azul anunciou que vai virar uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e terá Emerson Sheik como vice-presidente de futebol e Neymar pai como consultor.

O Monte Azul anunciou a constituição da SAF e seu corpo diretivo em postagem nas redes sociais. A Nota Oficial do clube foi divulgada ontem (11).

O clube exaltou a carreira de Sheik, ex-Corinthians e atual comentarista do SBT: “teve uma carreira de sucesso enquanto atleta, conquistando sua posição entre os melhores jogadores do mundo da sua geração e se tornando um dos maiores ídolos da história do Corinthians”.

Neymar pai também foi elogiado: “conquistou seu prestígio através da gestão de carreira do seu filho, Neymar Jr., considerado um dos maiores jogadores mundiais e o maior artilheiro da história da seleção brasileira”.