City vence mais uma e fecha ano próximo da liderança na Premier League

Time de Guardiola chegou ao sétimo jogo de invencibilidade somando todas as competições disputadas

Folhapress

Bruno Braz

Rio de Janeiro – RJ

O Manchester City fechou 2023 vencendo mais uma. Diante do lanterna Sheffield, a equipe de Guardiola se sobressaiu com tranquilidade em casa, neste sábado (30), e bateu o adversário por 2 a 0, com gols de Rodri e Julian Álvarez, se aproximando da liderança da Premier League.

O City agora soma 40 pontos contra 42 do líder Liverpool, que entra em campo no dia 1º de janeiro contra o Newcastle e terá um jogo a mais. Já o Sheffield segue estacionado na lanterna com apenas nove pontos e a oito de deixar a zona de rebaixamento.

O time de Guardiola chegou ao sétimo jogo de invencibilidade somando todas as competições disputadas.

O argentino Julian Álvarez fez quatro gols nos últimos três jogos. Ele chegou à partida de número 50 na Premier League. Phill Foden contribuiu com duas assistências na partida de hoje.

Sem jogar desde agosto por conta de uma lesão, De Bruyne ficou no banco de reservas, mas não entrou na partida.

Antes da partida, o Manchester City exibe no campo as cinco taças conquistadas em 2023: Premier League, Copa da Inglaterra, Champions League, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes.

O jogo

O Manchester City começou o jogo fazendo valer sua superioridade e tendo amplo domínio, controlando as ações e sufocando o Sheffield em seu campo de defesa. Grealish, Foden e Bernardo Silva criavam as principais jogadas e logo o time da casa abriu o placar com Rodri fazendo o chamado “box to box”, arrancando da defesa para o ataque e concluindo com categoria após um belo pivô de Foden.

No fim do primeiro tempo, o Sheffield passou a gostar um pouco mais da partida e criou duas boas oportunidades, ambas com Osula, que parou em Ederson.

Na etapa final, o City continuou mantendo total controle da partida e ampliou o placar do jeito que mais sabe fazer: posse de bola e muita troca de passes. O resultado poderia ter sido maior, não fosse a falta de capricho nas finalizações.

Lances e gols

City abre o placar no início – O Manchester City chegou ao 1 a 0 logo aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Foden fez um belo pivô e rolou para a chegada de Rodri, que perfurou o sistema defensivo do Sheffield e chutou rasteiro e cruzado para abrir o placar.

Foderingham salva! – Pouco tempo depois, Foden fez grande jogada e deu belo passe para Bernardo Silva, que chutou cruzado e o goleiro Foderingham fez bonita defesa, salvando o Sheffield.

Sheffield perde boa chance – Aos 40 do primeiro tempo, Osula perdeu uma grande oportunidade, de frente para Ederson, quando recebeu cruzamento rasteiro da direita e pegou mal na bola, que resvalou em Akanji e saiu pela linha de fundo.

Sheffield se anima! – No escanteio, o Sheffield assustou de novo com uma cabeçada de Osula que Ederson fez boa defesa.

City amplia! – O City ampliou no segundo com uma bela trama que começou com uma bela enfiada de Oscar Bobb, que encontrou Foden na área e o inglês cruzou com precisão para Julian Álvarez empurrar para dentro.

MANCHESTER CITY 2 X 0 SHEFFIELD

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Hora: 12h (horário de Brasília)

Competição: Premier League (20ª rodada)

Cartões amarelos: Kovacic (MAN); Bogle (SHE)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Rodri, aos 13 minutos do primeiro tempo (MAN); Julian Álvarez, aos 15 minutos do segundo tempo (MAN)

Manchester City: Ederson; Walker (Rico Lewis), Aké, Akanji e Gvardiol; Rodri, Kovacic (Rúben Dias), Bernardo Silva, Foden e Grealish (Oscar Bobb); Julian Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

Sheffield: Foderingham; Baldock, Bogle, Trusty e Robinson; Vinicius Souza, Norwood, Slimane (Brewster), Brooks (Osborn) e Luke Thomas; Osula (Archer). Técnico: Chris Wilder.