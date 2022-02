Chelsea entra na lista dos campões mundiais; confira os vencedores desde 1960

Desde 2017, o conselho da Fifa também passou a reconhecer a Copa Intercontinental, disputada entre 1960 e 2004, como um título mundial

O Chelsea se tornou neste sábado (12) o 11º time a ganhar o Mundial de Clubes desde que a Fifa passou a organizar a competição –esta foi a 18ª edição do torneio, realizado pela entidade pela primeira vez no ano de 2000 e, de forma consecutiva, a partir de 2005.

Desde 2017, o conselho da Fifa também passou a reconhecer a Copa Intercontinental, disputada entre 1960 e 2004, como um título mundial. Algo que as equipes brasileiras vencedoras sempre consideraram.

Na ocasião, o Santos teve oficializadas as conquistas de 1962 e 1963. O Flamengo, a de 1981. O Grêmio, a de 1983. O São Paulo, as de 1992 e 1993. O mesmo aconteceu com todos os clubes da Europa que venceram a competição no período. Considerando os dois interclubes, são ao todo 30 equipes campeãs.

Clubes campeões mundiais desde 1960:

Real Madrid

1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018

Milan

1969, 1989, 1990 e 2007

Bayern

1976, 2001, 2013 e 2020

Peñarol

1961, 1966, 1982

Internazionale

1964, 1965, 2010

Nacional

1971, 1980, 1988

Boca Juniors

1977, 2000, 2003

São Paulo

1992, 1993, 2005

Barcelona

2009, 2011, 2015

Santos

1962 e 1963

Ajax

1972 e 1995

Independiente

1973 e 1984

Juventus

1985 e 1996

Porto

1987 e 2004

Manchester United

1999 e 2008

Corinthians

2000 e 2012

Racing

1967

Estudiantes

1968

Feyenoord

1970

Atlético de Madrid

1974

Olimpia

1979

Flamengo

1981

River Plate

1986

Grêmio

1983

Estrela Vermelha

1991

Vélez Sarsfield

1994

Borussia Dortmund

1997

Internacional

2006

Liverpool

2019

Chelsea

2021

De 1960 a 2004, o torneio era disputado por um representante da América do Sul e um da Europa. Em 2000 e de 2005 para cá, ganhou organização da Fifa e equipes dos demais continentes; a entidade reconheceu, em 2017, os campeões da disputa intercontinental que ocorria desde 1960