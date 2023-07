Chat em transmissão da Copa do Mundo Feminina é desativado após comentários machistas

Essa partida de abertura foi assistida por mais de 35 mil pessoas de forma online, e outras 42 mil encheram o estádio

Após o sucesso na transmissão da Copa do Mundo Masculina, que aconteceu no Catar no final do ano passado, a CazéTV, canal no YouTube do streamer Casimiro Miguel, também optou por transmitir todas as 64 partidas da Copa do Mundo Feminina, que começou hoje e está sendo disputada na Austrália e na Nova Zelândia, de forma gratuita.

Porém, logo no jogo de abertura, realizado nesta madrugada entre Nova Zelândia e Noruega, o chat do YouTube precisou ser desativado após a transmissão receber uma enxurrada de mensagens preconceituosas.

Em nota, a CazéTV afgirmou que o chat foi desativado “porque algumas pessoas estavam aproveitando a oportunidade de visibilidade para destilar preconceitos inaceitáveis”. A equipe também prometeu que as transmissões das próximas partidas terão ainda mais moderadores.

Dentre os comentários estavam mensagens mandando as mulheres “irem lavar uma louça” e outras sobre a aparência das atletas.

Essa partida de abertura foi assistida por mais de 35 mil pessoas de forma online, e outras 42 mil encheram o estádio para acompanhar a vitória da Nova Zelândia.

O Brasil estreia na competição na próxima segunda-feira (24), às 8h, contra o Panamá, em busca da primeira estrela na camisa.