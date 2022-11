Cerrado promove basquete para cadeirantes; inscrição para os treinos é gratuita

Incluindo mais uma divisão no Cerrado Basquete, com homens e mulheres nos treinos, o Verdão abre inscrição para pessoas deficientes

Amplo e sem distinção de gênero. A modalidade do basquete (somente na forma de treinos) para pessoas com cadeiras de rodas estará disponível para as mais variadas idades, a partir de 14 anos, no Cerrado Basquete. Com foco no trabalho social, os treinos começam na segunda-feira, das 18h30 às 22h, em Planaltina-DF. São 28 vagas e os interessados poderão se inscrever preenchendo o formulário.

“A ideia de organizar esse treino de basquete para pessoas com deficiência já havia brotado em nosso coração há muito tempo, pois eu mantenho contato direto com o fundador e treinador da equipe All Star Rodas em Belém do Pará, o Wilson Cajú. Ele é uma das referências na modalidade no Brasil e sempre quando vou lá (em Belém) procuro fazer uma visita nos treinos deles”, diz o presidente Dimitri Rodrigues.

Ele ainda alega que através da referência de Wilson, pôde conhecer algumas pessoas que desenvolvem um trabalho exemplar no nicho no Distrito Federal. “Quando surgiu a possibilidade de disponibilizarmos esse período de treino no basquete cadeirante, procurei os professores Enilson da Silva e Marcos Faria lá na escola do Centro de Ensino Especial em Planaltina-DF”, relembra.

Em visita ao CEE 01 de Planaltina-DF, conseguiu conhecer o trabalho desenvolvido no tratamento e acompanhamento de pessoas com deficiência, desde crianças até a idade adulta. “Sinceramente, me encantei. Sabe aquela sensação que eu estava no lugar e hora certa? Foi o que senti. Lá mesmo, em uma longa conversa com eles, pude conhecer a estrutura da instituição e de como o trabalho que realizam na modalidade de basquete cadeirante está alinhada em seus propósitos com o que também pensamos no Cerrado Basquete”, comenta emocionado.

A partir dali foi organizar a parte burocrática do evento junto a Secretaria de Esporte do DF. “Devemos o nosso agradecimento a Giselle Ferreira de Oliveira (Secretária de Esporte), Jackeline Domingues Aguiar (Secretária Executiva de Políticas do Esporte) e Matheus Rogério (Chefe das Unidades de Convênio e Parcerias) e sua equipe técnica que muito nos ajudaram na elaboração e formatação da proposta dessa etapa de treinamento”, alega.

Dias de treinamento:

14/11- Segunda-feira

16/11 – Quarta-feira

18/11 – Sexta-feira

21/11- Segunda

23/11 – Quarta-feira

25/11 – Sexta-feira

28/11 – Segunda-feira

Local: CEE 01 Planaltina-DF (SETOR ADMINISTRATIVO LOTE, I SETOR EDUCACIONAL. SETOR ADMINISTRATIVO PLANALTINA).