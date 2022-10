Ceará e Goiás empatam por 1 a 1 na série A do Brasileiro

A demora fez o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo apontar 12 minutos de acréscimos no total só na segunda etapa

Ceará e Goiás empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (5), no Castelão, em Fortaleza (CE), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após um primeiro tempo agitado, com os dois times criando oportunidades, os anfitriões abriram o placar com Mendoza, no primeiro minuto da segunda etapa, mas viram Nicolas igualar o marcador nos acréscimos.

O lance do empate aconteceu aos 47 minutos. Fellipe Bastos arriscou chute de longe, a bola saiu fraca, mas acabou nos pés de Nicolas, que bateu na saída do goleiro João Ricardo. Por conta de a posição do jogador esmeraldino ser bem próxima ao último defensor, o VAR traçou linhas e levou sete minutos para confirmar a jogada, aos 54 minutos.

A demora fez o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo apontar 12 minutos de acréscimos no total só na segunda etapa.

Com o empate, o Ceará chegou a 32 pontos, na 15ª posição. Já o Goiás aparece um pouco acima, com 38 pontos, na 11ª vaga.

O time esmeraldino volta a campo no domingo (9), às 11h (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O clube alvinegro, por sua vez, entra em campo no mesmo dia contra o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 18h (de Brasília).

CEARÁ

João Ricardo; Lucas Ribeiro (David Ricardo, aos 6’/2ºT), Gabriel Lacerda e Luiz Otávio; Nino Paraíba, Richardson (Fernando Sobral, aos 25’/2ºT), Guilherme Castilho (Geovane, aos 34’/2ºT), Vina e Victor Luis; Mendoza (Lima, aos 34’/2ºT) e Jô (Zé Roberto, aos 25’/2ºT). Técnico: Lucho González.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Sávio (Hugo, aos 0’/2ºT); Auremir, Diego (Nicolas, aos 19’/2ºT) e Marquinhos Gabriel (Luan Dias, aos 36’/1ºT); Vinicius (Fellipe Bastos, aos 37’/2ºT), Pedro Raul e Dadá Belmonte (Pedro Junqueira, aos 37’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa/DF)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Richardson, Gabriel Lacerda, Vina e Mendoza (CEA); Diego (GOI)

Cartões vermelhos: Vina (CEA)

GOLS: Mendoza (CEA), aos 1′, e Nicolas (GOI), aos 47’/2ºT.