CBV promove oficina de fundamentos do voleibol na AABB

Oficina é voltada aos professores de Educação Física da rede pública de ensino do DF

Seguindo a programação da etapa da Liga das Nações de Vôlei Feminino no Distrito Federal, a Confederação Brasileira de Voleibol promoverá, com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), a oficina de Fundamentos do Voleibol de Quadra, entre os dias 14 e 17 deste mês, no Clube da Associação Banco do Brasil (AABB).

Voltada aos graduados em educação física atuantes como docentes nas escolas da rede pública de ensino do DF e aos graduandos do curso que estejam estagiando com voleibol de quadra a partir do sétimo período, a oficina terá a duração de quatro dias e será ministrada pelos professores da comissão de treinadores da CBV e os especialistas em preparação e treinamento do voleibol Leandro Dutra e Ralciney Carvalho Barbosa.

“É uma grande oportunidade para que os profissionais da cidade tenham a chance de se capacitar e posteriormente possam transmitir seus conhecimentos aos alunos da rede pública de ensino”, resume o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente com a Federação de Voleibol do Distrito Federal. O material utilizado também é gratuito aos participantes.

Agência Brasília