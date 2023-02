CBV apresenta o novo Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A competição está ainda mais disputada, com nova identidade visual, nova arena e mais opções de entretenimento

Futebol é a nossa religião. Carnaval é a nossa festa. Música é a nossa paixão. Dança é a nossa ginga. Mas o vôlei … o vôlei é a nossa praia! Vem aí um Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia de cara nova, com toda garra, disposição e talento dos atletas brasileiros, que já conquistaram nada menos que 13 medalhas olímpicas. Mas também um evento que traduz o espírito de uma modalidade e seu estilo de vida, sua descontração e suas conexões nacionais e locais, e com a natureza. Conectado com um plano de desenvolvimento nacional da modalidade. Com um novo conceito visual, nova identidade, novos uniformes. Uma nova arena, com mais oferta de entretenimento. Uma competição ainda mais disputada. Um presente para quem vive e ama o esporte. O Circuito Brasileiro 2023 começa no dia 8 de março, em Maringá (PR), sede da primeira das nove etapas da temporada.

“A CBV desenvolveu uma nova identidade visual para o Circuito Brasileiro, uma marca forte e própria, com cores mais vibrantes e de alto contraste. Reflete o calor e o lifestyle do vôlei de praia, que se conecta com música, moda, entretenimento. Um olhar mais moderno e jovem para uma modalidade que é sinônimo de alegrias e conquistas esportivas para os brasileiros. Essa paixão e esse talento estarão traduzidos na nova arena, que irá muito além da área de competição esportiva, trazendo entretenimento, música, e uma proximidade ainda maior entre fãs e ídolos. Será uma temporada diferente, com as novidades sendo lançadas ao longo das nove etapas. Teremos novas oportunidades para as cidades sede, nossos parceiros e um aumento da conexão entre fãs e torcedores”, explica Marcelo Hargreaves, diretor de Novos Negócios da CBV.

As novidades serão adotadas ao longo da temporada. O Circuito Brasileiro terá uma nova arena, mais compacta e moderna, onde torcedor poderá expressar toda a sua paixão pelo esporte, mas também viver uma experiência única, mais próxima de seus ídolos. O acesso à tradicional arquibancada continua gratuito, mas também haverá um espaço premium, com valor de entrada revertido em serviços de alimentação e bebidas. Neste local, o torcedor vai ficar na altura da quadra, literalmente com o pé na areia, ali, do lado dos ídolos.

A área de convivência no entorno da arena ganha outro patamar, com espaços para shows e interação com os atletas, comercialização de produtos, praça de alimentação e ações da cidade sede, patrocinadores e parceiros. Para alegria dos colecionadores e fãs, haverá lojas com venda de uniformes e itens com a marca do Circuito Brasileiro; e um e-commerce com produtos da marca dos próprios atletas.

Sistema Nacional de competições de vôlei de praia

No ano que marca início da corrida olímpica, que define os representantes do vôlei de praia brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a CBV traz novidades para fortalecer, expandir ainda mais o alcance da modalidade e tornar sua prática competitiva mais sustentável. O Circuito Brasileiro passa a fazer parte de um Sistema Nacional de desenvolvimento, com calendário integrando cerca de 70 competições e foco na descoberta de novos talentos, no desenvolvimento e na excelência. A premiação total da temporada 2023 do vôlei de praia é de cerca de 7 milhões de reais, 15% superior ao total de 2022.

A porta se abre com os 27 Campeonatos Estaduais (um de cada estado), realizados pelas Federações Estaduais.

É a fase de FOMENTO e OPORTUNIDADE DE ACESSO do Sistema Nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De cada estado, serão indicadas duas duplas de cada gênero para os sete novos Classificatórios Regionais, sendo uma obrigatoriamente da categoria sub-23. Além de contar com os indicados pelas Federações estaduais, a disputa terá qualifying aberto para outras parcerias. O campeão ganha um convite da CBV para o torneio principal do Aberto de uma etapa do Circuito Brasileiro.

NORTE 1 – Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima

NORTE 2 – Amapá, Maranhão, Pará e Tocantins

NORDESTE 1 – Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

NORDESTE 2 – Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte

CENTRO-OESTE – Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

SUDESTE – Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais

SUL – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os Regionais formam uma etapa de DESENVOLVIMENTO do Sistema Nacional.

Também serão realizados no mínimo três torneios de desenvolvimento chamados Challengers – o número pode aumentar de acordo com o interesse das cidades em realizar a competição.

Os Challengers formam uma etapa de DESENVOLVIMENTO e ALTO RENDIMENTO do Sistema Nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estimular a prática e o crescimento de uma modalidade em um país de dimensões continentais como o Brasil é um desafio. Com o Sistema Nacional, a CBV cria novas portas de entrada para as competições nacionais, trabalhando pelo fomento do esporte além do alto rendimento. O objetivo é que mais atletas tenham acesso às disputas, com menos gastos e mais possibilidades. Esse Sistema olha para o atleta de vôlei de praia em todos os estágios: a formação, o desenvolvimento e o alto rendimento”, explica Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Circuito Brasileiro: renovação, desenvolvimento e excelência

Para o Circuito Brasileiro, a CBV manteve a trilha de desenvolvimento iniciada em 2022, com uma competição focada em renovação, evolução e oportunidades. O formato de disputa dividido em Top e Aberto está mantido, mas o número de duplas na divisão principal aumentou de 8 para 12. Os atletas do Top terão uniformes diferentes, nas cores rosa, lilás, azul claro e azul marinho para marcar visualmente cada etapa da competição.

O campeão do Aberto de cada uma das nove etapas está garantido no Top 12 da etapa seguinte. No total, cada etapa receberá até 112 duplas, com o número de duplas premiadas subindo de 24 para 28. O dono do título brasileiro, hoje nas mãos de Taiana/Hegê e André/George, será definido pela soma dos oito melhores resultados dos jogadores ao longo da temporada.

O Aberto do Circuito Brasileiro é mais uma etapa de DESENVOLVIMENTO e ALTO RENDIMENTO do Sistema Nacional. O Top 12 é uma etapa voltada especificamente para o ALTO RENDIMENTO.

“As análises apontaram uma evolução técnica das duplas que disputaram o Circuito Brasileiro em 2022, possibilitando o progresso do sistema. Por isso a decisão de aumentar o número de duplas no Top. O objetivo dessa quebra em duas disputas, que foi um marco do ano passado, sempre foi criar grupos homogêneos tecnicamente, tornando os jogos ainda mais equilibrados e emocionantes para o torcedor. O Circuito 2023 é uma sequência desse caminho”, explica Guilherme Marques, gerente de vôlei de praia da CBV.

Especificamente para a base, serão realizados oito torneios: dois sub-17, três sub-19 e três sub-21 – os campeões destes últimos ganham um convite da CBV para o torneio principal do Aberto de uma etapa do Circuito Brasileiro.

“A evolução buscada é constante. O desenho de cada temporada é feito em cima de análises e observações da anterior. A conexão entre todas as categorias, por exemplo, é uma preocupação. No Circuito deste ano, manteremos a iniciativa de premiar os campeões das etapas do Brasileiro sub-21 com convites para a disputa do Aberto seguinte. É uma maneira de motivar, revelar e dar experiência aos novos talentos”, diz Leandro Brachola, supervisor da comissão técnica permanente de vôlei de praia, criada pela CBV em 2022.

CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA – CALENDÁRIO 2023

1ª ETAPA – Maringá (PR) – 8 a 12 de março

2ª ETAPA – Itapema (SC) – 29 de março a 2 de abril

3ª ETAPA – Saquarema (RJ) – 19 a 23 de abril

4ª ETAPA – Campo Grande (MS) – 10 a 14 de maio

5ª ETAPA – Cuiabá (MT) – 21 a 25 de junho

6ª ETAPA – Brasília (DF) – 12 a 16 de julho

7ª ETAPA – A definir – 2 a 6 agosto

8ª ETAPA – A definir – 6 a 10 de setembro

9ª ETAPA – A definir – 15 a 19 de novembro

SUB 21

1ª ETAPA – Itapema (SC) – 2 a 5 de abril

2ª ETAPA – Saquarema (RJ) – 15 a 18 de abril

3ª ETAPA – A definir – A definir

SUB 19

1ª ETAPA – Campo Grande (MS) – 6 a 9 de maio

2ª ETAPA – Cidade a definir – 29 de julho a 1 de agosto

3ª ETAPA – Cidade a definir – 7 a 10 de dezembro

SUB 17

1ª ETAPA – Brasília (DF) – 8 a 11 de julho

2ª ETAPA – A definir – 3 a 6 de dezembro