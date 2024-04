CBF divulga primeiras rodadas do Brasileirão

Faltando apenas 10 dias para o início do Campeonato Brasileiro Série A, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as nove rodadas iniciais com data, horário e local.

No sábado, dia 13 de abril, as partidas entre Internacional e Bahia, no Beira-Rio, e Criciúma e Juventude, no Heriberto Hulse fazem os jogos de estreia, às 18h30 (horário de Brasília).

Outros dois jogos serão disputados no sábado e a rodada será finalizada no domingo com seis partidas.

Confira as nove primeiras rodadas do Brasileirão:

Jogos da 1ª rodada

13/04 – sábado – 18h30 – Internacional x Bahia

13/04 – sábado – 18h30 – Criciúma x Juventude

13/04 – sábado – 21h – Fluminense x Red Bull Bragantino

13/04 – sábado – 21h – São Paulo x Fortaleza

14/04 – domingo – 16h – Atlético-GO x Flamengo

14/04 – domingo – 16h – Vasco x Grêmio

14/04 – domingo – 16h – Corinthians x Atlético-MG

14/04 – domingo – 16h – Athletico x Cuiabá

14/04 – domingo – 17h – Cruzeiro x Botafogo

14/04 – domingo – 18h30 – Vitória x Palmeiras

Jogos da 2ª rodada

16/04 – terça-feira – 21h30 – Bahia x Fluminense – Sportv e Premiere

17/04 – quarta-feira – 19h – Grêmio x Athletico – Sportv e Premiere

17/04 – quarta-feira – 19h – Atlético-MG x Criciúma – Premiere

17/04 – quarta-feira – 19h – Red Bull Bragantino x Vasco – Premiere

17/04 – quarta-feira – 20h – Fortaleza x Cruzeiro – Premiere

17/04 – quarta-feira – 20h – Juventude x Corinthians – Premiere

17/04 – quarta-feira – 21h30 – Palmeiras x Internacional – Premiere

17/04 – quarta-feira – 21h30 – Flamengo x São Paulo – TV Globo e Premiere

18/04 – quinta-feira – 21h30 – Botafogo x Atlético-GO – Premiere

A definir – Cuiabá x Vitória

Jogos da 3ª rodada

20/04 – sábado – 16h – Fluminense x Vasco

20/04 – sábado – 18h30 – Grêmio x Cuiabá

20/04 – sábado – 18h30 – Red Bull Bragantino x Corinthians

20/04 – sábado – 21h – Atlético-MG x Cruzeiro

21/04 – domingo – 16h – Vitória x Bahia

21/04 – domingo – 16h – Palmeiras x Flamengo

21/04 – domingo – 16h – Athletico x Internacional

21/04 – domingo – 18h30 – Botafogo x Juventude

21/04 – domingo – 18h30 – Atlético-GO x São Paulo

A definir – Criciúma x Fortaleza

Jogos da 4ª rodada

27/04 – sábado – 16h – Vasco x Criciúma

27/04 – sábado – 18h30 – Cuiabá x Atlético-MG

27/04 – sábado – 21h – Bahia x Grêmio

28/04 – domingo – 11h – Flamengo x Botafogo

28/04 – domingo – 16h – Cruzeiro x Vitória

28/04 – domingo – 16h – Corinthians x Fluminense

28/04 – domingo – 18h30 – Fortaleza x Red Bull Bragantino

28/04 – domingo – 18h30 – Juventude x Athletico

28/04 – domingo – 20h – Internacional x Atlético-GO

29/04 – segunda-feira – 20h – São Paulo x Palmeiras

Jogos da 5ª rodada

04/05 – sábado – 16h – Corinthians x Fortaleza

04/05 – sábado – 16h – Fluminense x Atlético-MG

04/05 – sábado – 18h30 – Red Bull Bragantino x Flamengo

04/05 – sábado – 21h – Cruzeiro x Internacional

05/05 – domingo – 16h – Grêmio x Criciúma

05/05 – domingo – 16h – Vitória x São Paulo

05/05 – domingo – 16h – Athletico x Vasco

05/05 – domingo – 18h30 – Botafogo x Bahia

05/05 – domingo – 18h30 – Cuiabá x Palmeiras

06/05 – segunda-feira – 20h – Juventude x Atlético-GO

Jogos da 6ª rodada

11/05 – sábado – 16h – Flamengo x Corinthians

11/05 – sábado – 21h – Atlético-MG x Grêmio

12/05 – domingo – 11h – Vasco x Vitória

12/05 – domingo – 16h – Atlético-GO x Cruzeiro

12/05 – domingo – 16h – Palmeiras x Athletico

12/05 – domingo – 16h – Fortaleza x Botafogo

12/05 – domingo – 18h30 – Bahia x Red Bull Bragantino

13/05 – segunda-feira – 19h – São Paulo x Fluminense

13/05 – segunda-feira – 21h – Internacional x Juventude

A definir – Criciúma x Cuiabá

Jogos da 7ª rodada

18/05 – sábado – 16h – Vitória x Atlético-GO

18/05 – sábado – 18h30 – Fortaleza x Athletico

18/05 – sábado – 21h – Vasco x Flamengo

19/05 – domingo – 11h – Criciúma x Palmeiras

19/05 – domingo – 16h – Atlético-MG x Bahia

19/05 – domingo – 16h – Fluminense x Juventude

19/05 – domingo – 18h30 – Cuiabá x Internacional

19/05 – domingo – 18h30 – Grêmio x Red Bull Bragantino

A definir – São Paulo x Cruzeiro e Corinthians x Botafogo

Jogos da 8ª rodada

25/05 – sábado – 18h30 – Red Bull Bragantino x Atlético-MG

25/05 – sábado – 18h30 – Atlético-GO x Corinthians

25/05 – sábado – 21h – Internacional x São Paulo

26/05 – domingo – 11h – Juventude x Vitória

26/05 – domingo – 16h – Bahia x Fortaleza

26/05 – domingo – 16h – Palmeiras x Vasco

26/05 – domingo – 18h30 – Cruzeiro x Cuiabá

26/05 – domingo – 18h30 – Athletico x Criciúma

A definir – Botafogo x Fluminense e Flamengo x Grêmio

Jogos da 9ª rodada