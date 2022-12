Catar teve 3º maior público de uma Copa, atrás de EUA e Brasil

Segundo a Fifa, a vizinha Arábia Saudita, Índia, Estados Unidos, Reino Unido e México foram os países mais representados

Mais de um milhão de pessoas visitaram o Catar para a Copa do Mundo de 2022, que começou em 20 de novembro e terminou no domingo (18), e 3,4 milhões de torcedores assistiram às partidas nos estádios — anunciou a Fifa nesta segunda-feira (19).

A agência de notícias do Catar, a QNA, registrou 3.404.252 espectadores, o terceiro maior público em uma Copa do Mundo de futebol, atrás dos Estados Unidos, em 1994, com 3.587.538 de pessoas, e do Brasil, em 2014, com 3.429.873.

De acordo com a QNA, 2.457.059 de pessoas assistiram às partidas da fase de grupos; 411.609, das oitavas de final; 245.221, das quartas; e 157.260, das semifinais.

Com vitória da Argentina sobre a França nos pênaltis (3 a 3 na prorrogação, e 4 a 2, nos pênaltis), a final atraiu 88.966 espectadores, a lotação máxima do estádio Lusail. A partida pelo terceiro lugar atraiu 44.137 torcedores.

A taxa média de ocupação dos estádios é de 96,3%, relata a Fifa, apesar de as arquibancadas terem apresentado espaços vazios durante alguns jogos da fase de grupos.

O número total de visitantes anunciado um dia depois da final corresponde às últimas estimativas da organização. Inicialmente, a previsão era de mais de 1,2 milhão de pessoas.

A vizinha Arábia Saudita, Índia, Estados Unidos, Reino Unido e México foram os países mais representados, ainda conforme a Fifa.

Em um primeiro momento, a entrada no país era restrita apenas aos portadores de ingressos, mas as condições de entrada foram flexibilizadas ao longo da Copa.

