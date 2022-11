Catar perde e pode ser eliminado da Copa ainda hoje

O Catar agora espera a partida entre Holanda e Equador, às 13h, para saber se seguirá com chances matemáticas de classificação

Depois de ter entrado para a história dos Mundiais por ter sido o primeiro país anfitrião a perder na abertura da Copa, o Catar tentou não repetir a África do Sul de 2010 como país-sede a não avançar da fase de grupos. Para isso, a equipe precisava vencer o Senegal, o que não aconteceu.

O jogo começou morno, mas equilibrado. Diferente do que foi visto na estreia, o Catar se mostrou mais organizado, com uma defesa bem postada e com o objetivo claro de contra-atacar os adversários, mas esbarrou na falta de qualidade individual. A melhor oportunidade dos catarianos aconteceu já aos 32′, quando Akram Afif recebeu passe na área, pela direita, invadiu a área e foi derrubado por Ismaila Sarr. O atleta ficou pedindo pênalti, mas nada foi marcado.

Aos 37′, após uma lambança do zagueiro Khoukhi, que tentou cortar a bola e furou, a bola sobrou para Dia chutar de fireita e abrir o placar para o Senegal.

No segundo tempo, o Senegal voltou com tudo e levou apenas dois minutos para ampliar o placar. Em cobrança de escanteio na prieira trave, Diédhiou cabeceou para trás e viu a bola encobrir o goleiro.

Atrás do placar, os catarianos não desistiram do jogo e seguiram buscando o primeiro gol na competição, obrigando o goleiro Mendy a trabalhar. Aos 32′, quando o jogo já estava mais morno, o Catar fez seu primeiro gol no Mundial para colocar fogo na disputa, Mohammed lançou de direta para o meio da área e, sozinho, Muntari mandou para o fundo das redes.

Foto: ANDERSEN / AFP

Mas Bamba Dieng deu números finais à partida as 37′. N’Diaye carregou pela direita e tocou para o meio da área e o camisa 19 bateu de primeira, no canto, para fazer o 3×1.

Ambas as equipes agora esperam o resultado de Holanda e Equador, que jogam às 13h. Caso a equipe europeia vença, o país-sede estará matematicamente sem chances de se classificar.