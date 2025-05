Casagrande critica postura de Neymar fora de campo e questiona retorno à Seleção

O comentarista Walter Casagrande Jr. gerou repercussão na noite desta segunda-feira ao comentar sobre Neymar durante o programa Galvão e Amigos, da Band. O ex-jogador abordou o comportamento extracampo do atacante do Santos, destacando as frequentes polêmicas em que ele tem se envolvido nos últimos meses.

Entre os pontos mencionados por Casagrande estão as viagens do jogador para acompanhar a FURIA, equipe da qual é presidente na Kings League. No último domingo, Neymar marcou presença na final do torneio, mesmo após o Santos ser derrotado pelo Corinthians e continuar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“Se o Neymar quiser realmente treinar com seriedade, deixar de lado essa vida de influencer, esquecer a FURIA, o pôquer até de madrugada e se dedicar intensamente até a Copa do Mundo do ano que vem, tenho certeza de que poderia fazer a diferença — desde que esteja fisicamente bem,” declarou Casagrande.

O comentarista também se mostrou contrário a uma eventual convocação de Neymar na primeira lista de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Apesar de reconhecer o talento do jogador, Casagrande questionou seu comprometimento.

“Concordo com quem diz que o Neymar tem lugar na seleção, porque ele realmente é um jogador fora da curva. Mas há quanto tempo ele não atua como tal? Está há mais de um ano sem sequência por causa de lesões e, mesmo antes disso, já não vinha rendendo bem. Seu talento é indiscutível, é o maior craque brasileiro das últimas décadas. Mas ele tem se dedicado para manter esse status? Treina com afinco? Quer mesmo ser esse jogador? Se não demonstra esse empenho, não faz sentido estar na seleção,” concluiu.

Neymar deve retornar aos gramados nesta quinta-feira, quando o Santos enfrenta o CRB fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil. Sua última partida foi em 16 de abril, na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG.