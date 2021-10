Evento presencial será sábado, 16 de outubro e parte da renda do evento é destinada para o projeto social Canomama

A Remada Rosa começou em outubro de 2014 quando a idealizadora Patrícia Martins acompanhava sua irmã que passava pelo longo e pesado tratamento de câncer de mama e o objetivo do evento é chamar atenção para a preservação, incentivar à promoção de práticas e comportamentos considerados protetores para redução dos riscos e ainda fortalecer a rede de apoio para quem já teve ou está passando pela doença.

Patrícia Martins – Organizadora do Projeto Remada Rosa em Brasília. Foto: Divulgação

Conheça mais sobre o projeto

8ª Edição do “Remada Rosa” será amanhã!

8ª Edição do “Remada Rosa” será amanhã!

8ª Edição do “Remada Rosa” será amanhã!

8ª Edição do “Remada Rosa” será amanhã!

8ª Edição do “Remada Rosa” será amanhã!

Você pode saber mais como participar ou apoiar o projeto clicando aqui

Programação

6h30 às 10h30 – Entrega das camisetas

7h – largada da corrida

8h às 10h – natação em águas abertas

10h30 – Concentração das embarcações

11h – Saída da regata festiva com retorno previsto para 12h – percurso Ponte JK – Pontão

Evento presencial será sábado, 16 de outubro

LOCAL Yolo Coworking,na Orla da Ponte JK

7h Corrida e caminhada

8h às 10h Natação em águas abertas com o Professor Tiago Sato

10h30 Regata Festiva com cerca de 16 escolas de canoagem e remo, médiade 100 embarcações a remo.

Inscrições no site centraldacorrida.com.br





.