Esporte inclusivo: Projeto atenderá crianças surdas

Parceria entre o Projeto Vela Para Todos e o Centro Educacional da Audição e Linguagem / Ludovico Pavoni (CEAL) atenderá deficientes auditivos, visuais, intelectuais ou físicos em completa sintonia

No Dia Mundial da Conscientização sobre a Acessibilidade, a nova parceria firmada proporcionará a oportunidade dos surdos, em especial crianças, ativarem-se em modalidades esportivas náuticas desenvolvidas pelo Projeto Vela Para Todos e pela Capital do Remo, onde aprenderão a arte de navegar em barcos a vela, barcos a remo e canoas.

Desde sua criação em 2009, o projeto buscou se apoiar em parcerias com o propósito de dar ao projeto Vela para Todos, o seu real alcance, tornando-o acessível para todos os tipos de deficiência.

As parcerias não se resumem às entidades que assistem as pessoas com deficiência, pois o projeto Vela Para Todos, firmou convênio com a Capital do Remo para também embarcar em suas atividades as modalidades de remo, remo paralímpico e a paracanoagem, ampliando o leque de atendimento e diversificando as aulas.

Com a parceria do CEAL e da Capital do Remo foi então possível a realização do primeiro evento para crianças surdas no último sábado (220, na sede do Clube Nipo, que sob a batuta do seu Presidente Roberto Mamoru Fugimoto, acolhe inúmeras modalidades esportivas em suas dependências.

A emoção e o contentamento estavam estampados no rosto de todas as crianças que ao experimentarem os desafios de, pela primeira vez, velejar e remar no Lago Paranoá, com toda segurança e tranquilidade na companhia de seus familiares, ficaram entusiasmadas em prosseguir no curso regular do Projeto.

O evento ocorreu na mesma oportunidade em que todos do projeto e convidados celebravam o Dia Mundial de Conscientização sobre a Acessibilidade, juntando vozes ao processo de inclusão das pessoas com deficiência ao esporte.





















O evento contou com a presença da Primeira-dama, Michelle Bolsonaro e de Andrews Parsons, Presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que prestigiaram as atividades e inclusive embarcaram nos barcos para vivenciarem, junto das crianças as primeiras experiências de navegarem no Lago Paranoá.

A Primeira-dama relatou, assim que desembarcou em terra firme, a surpresa com o potencial do projeto e mais, o aspecto de que todos os alunos são nele atendidos de forma gratuita, o que é fruto do trabalho dos seus voluntários. Quando então lembrou a Primeira-dama a importância do papel que é exercido pelos voluntários o que é a mola propulsora do programa Pátria Voluntária.

Também estiveram presentes no evento a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoas com Deficiência, Sra. Priscilla Gaspar que, juntamente com toda sua família, fez questão de experimentar a aula de vela. A Ministra Damares se fez representar pela Secretária-Geral do Ministério.

Envolvidos com as causas ligadas aos esportes, compareceram e prestaram total apoio ao evento os Deputados Federais Júlio César Ribeiro e Celina Leão, o Deputado Distrital Rodrigo Delmasso e o Secretário de Estado na Secretaria Extraordinária da Família do Governo do Distrito Federal Leo Vivas.